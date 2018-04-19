ФОТО ДНЯ: Свитолина приняла участие в фотосессии для WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в фотосессии для Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Напомним, Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Федерации против Канады (21-22 апреля). Ее первым турниром после Майами станет грунтовый Премьер в Штутгарте (стартует с 23 апреля).
Источник — WTA
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