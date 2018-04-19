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ФОТО ДНЯ: Свитолина приняла участие в фотосессии для WTA

Украинская теннисистка позировала в белом

  • 19.04.2018 19:25
  • 3580 просмотров
  • 4 комментария
Метки
WTA. Элина Свитолина
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в фотосессии для Женской теннисной ассоциации (WTA).

все фото кликабельные

Напомним, Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Федерации против Канады (21-22 апреля). Ее первым турниром после Майами станет грунтовый Премьер в Штутгарте (стартует с 23 апреля).

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Источник — WTA

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Комментарии
    resident_ua
    online
      resident_ua, 19.04.2018 19:35
    +3
    зафотошопили до нєузнаваюмасті
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    Владимир Владимирович
    online
    Владимир Владимирович, 19.04.2018 19:58
    +3
    Nike думает сшить нормальную форму, или Элина весь год будет играть в одном и том же. И вообще теннисистки топ 5 заслуживают оригинальный комплект формы, а так половина тура играют в одинаковом наряде.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2018 20:15
    0
    Когда другие тренируются перед матчем сборных, Элина развлекаетя фотосессией. А кто-то тут мне утверждал что Элина 100% будет играть с Канадой. Где этот оптимист?
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    Grinders
    online
      Grinders, 19.04.2018 20:46
    0
    SandroKing, 19.04.2018 20:15
    Когда другие тренируются перед матчем сборных, Элина развлекаетя фотосессией.
    Фотосессия была еще во время турнира в Индиан-Уэллсе или Майами
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