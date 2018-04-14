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Монте-Карло. Стаховский вышел в финал квалификации

Украинский теннисист в двух сетах обыграл Виктора Троицки

  • 14.04.2018 17:11
  • 600 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ATP. Сергей Стаховский
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский победно стартовал в квалификации Мастерса в Монте-Карло. В полуфинальном матче украинец не оставил шансов сербу Виктору Троицки (№68 ATP).

Монте-Карло. 1/2 финала квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:3

За выход в основную сетку турнира Стаховский сыграет с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 14.04.2018 17:33
    +2
    Нифига себе! Что-то это на Стаха не похоже, приятно удивил! Удачи в финале квалы)))
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.04.2018 17:57
    0
    Стаха на кого-то подменили? На грунте вынести Троицки - что-то странное.
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