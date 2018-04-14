Монте-Карло. Стаховский вышел в финал квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский победно стартовал в квалификации Мастерса в Монте-Карло. В полуфинальном матче украинец не оставил шансов сербу Виктору Троицки (№68 ATP).
Монте-Карло. 1/2 финала квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Виктор Троицки (Сербия) – 6:1, 6:3
За выход в основную сетку турнира Стаховский сыграет с еще одним представителем Сербии Душаном Лайовичем.
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Источник — Sport.ua
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