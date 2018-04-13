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ПЕТКОВИЧ: Алкоголь и наркотики мне нельзя. Для секса я слишком ленива

Немецкая теннисистка рассказала о тяжелых буднях профессиональных спортсменов

  • 13.04.2018 15:21
  • 9058 просмотров
  • 13 комментария
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Getty Images. Андреа Петкович
© Getty Images. Андреа Петкович

Немецкая теннисистка Андреа Петкович поделилась личными проблемами и переживаниями в авторской колонке в еженедельном приложении к крупнейшей газете Германии Süddeutsche Zeitung.

«Большинство людей, у которых закончился тяжелый рабочий день, отправляются домой к своей семье или любимому человеку, встречаются с друзьями за пивом в местном пабе, и стресс снимается, по крайней мере, на определенное время. Если у меня был плохой день на работе, я должна объяснить незнакомым людям с микрофонами и камерами в руке, почему этот день был плохим. А если я преуспела в теннисе, ни семья, ни друзья или любимые не ждут дома. Только пустой гостиничный номер.

Профессиональному спортсмену не так просто расслабиться, как кажется. Наркотики отпадают из-за антидопинговых правил. Алкоголь – потому что замедляет восстановление организма. Секс, конечно, остается, но я либо не особо к нему способна, либо слишком ленива, так что для меня это редкость. Поэтому в моем списке методов эскапизма литература, музыка и кино», – написала Петкович.

Добавим, что 30-летняя Андреа входила с топ-10 мирового рейтинга, а также играла в полуфинале Ролан Гарроса-2012. На ее счету 6 титул WTA.

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Комментарии
    zdf2018
    zdf2018, 13.04.2018 16:15
    +8
    такая мускулатура и без анаболиков??? не верю!!!
    Ссылка
    vanadiy_98
      vanadiy_98, 13.04.2018 16:21
    +6
    ну і мужичок
    Ссылка
    yuriy_kent
      yuriy_kent, 13.04.2018 16:31
    +18
    А фото подобрали чтоб о сексе никто и не задумался
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 13.04.2018 17:06
    +3
    Ого бабище)))
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 13.04.2018 17:19
    +1
    На тебя далеко не каждый позарится.
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 13.04.2018 17:36
    +8
    serge1234, 13.04.2018 17:19
    На тебя далеко не каждый позарится.
    Я бы не сказал, что она стремная. Фото запечатлело напряжение во время удара. Даже не у спортсменов мышцы бывают такими надутыми, хотя нет, у завсегдатаев спорт.юа нет никаких мышц
    накачаны только пальцы, чтобы ими стучать по клавиатуре
    http://tennisportal.ru/uploads/photos/interview/big/2afb79007a07eb5c79c8f41
    456ff365533c1a463.jpg
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 13.04.2018 17:48
    -6
    digital_summer, 13.04.2018 17:36
    serge1234, 13.04.2018 17:19 На тебя далеко не каждый позарится. Я бы не сказал, что она стремная. Фото запечатлело напряжение во время удара. Даже не у спортсменов мышцы бывают такими надутыми, хотя нет, у завсегдатаев спорт.юа нет никаких мышц накачаны только пальцы, чтобы ими стучать по клавиатуре http://tennisportal.ru/uploads/photos/interview/big/2afb79007a07eb5c79c8f41
    456ff365533c1a463.jpg
    У тебя есть шанс. Дерзай.
    Ссылка
    Владимир
      Владимир, 13.04.2018 18:53
    -1
    это она? или он?
    Ссылка
    gucci1992
      gucci1992, 13.04.2018 19:08
    -8
    Якийсь эврогейський монстр!
    Ссылка
    m24748
      m24748, 14.04.2018 06:45
    +2
    Ну и фото выбрали! Какой там секс.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.04.2018 14:42
    +1
    m24748, 14.04.2018 06:45
    Ну и фото выбрали! Какой там секс.
    Когда она хочет секса, берет мужика в руки, несёт заниматься сексом, но не каждого доносит неповреждённым. Вот и говорит, что секс у нее редко
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 15.04.2018 07:51
    0
    Случаи бывают всякие, да и вкусы бывают всякие... Просто Андреа еще не встретила СВОЕГО парня. Удачи ей в поиске и его, и себя.
    Ссылка
    Дмитрий Штанько
      Дмитрий Штанько, 15.04.2018 08:10
    0
    Господи и что, главное что не делает никому плохо, и без секса не ибет никому мозг, как это делают те, кто раз в неделю или 2 дают.
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