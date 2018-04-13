ПЕТКОВИЧ: Алкоголь и наркотики мне нельзя. Для секса я слишком ленива

Немецкая теннисистка Андреа Петкович поделилась личными проблемами и переживаниями в авторской колонке в еженедельном приложении к крупнейшей газете Германии Süddeutsche Zeitung.
«Большинство людей, у которых закончился тяжелый рабочий день, отправляются домой к своей семье или любимому человеку, встречаются с друзьями за пивом в местном пабе, и стресс снимается, по крайней мере, на определенное время. Если у меня был плохой день на работе, я должна объяснить незнакомым людям с микрофонами и камерами в руке, почему этот день был плохим. А если я преуспела в теннисе, ни семья, ни друзья или любимые не ждут дома. Только пустой гостиничный номер.
Профессиональному спортсмену не так просто расслабиться, как кажется. Наркотики отпадают из-за антидопинговых правил. Алкоголь – потому что замедляет восстановление организма. Секс, конечно, остается, но я либо не особо к нему способна, либо слишком ленива, так что для меня это редкость. Поэтому в моем списке методов эскапизма литература, музыка и кино», – написала Петкович.
Добавим, что 30-летняя Андреа входила с топ-10 мирового рейтинга, а также играла в полуфинале Ролан Гарроса-2012. На ее счету 6 титул WTA.
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накачаны только пальцы, чтобы ими стучать по клавиатуре
http://tennisportal.ru/uploads/photos/interview/big/2afb79007a07eb5c79c8f41
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