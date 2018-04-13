ПЕТКОВИЧ: Алкоголь и наркотики мне нельзя. Для секса я слишком ленива

Народ!!! Вы серьезно комментируете эту "новость"? и ничего, что источник "Динамома...

Как интересно читать, что пишут фаны ДК в новости о возможном трансфере Фреда. Вам какая разница,...

Очень сильный футболист! По правде говоря, один из сильнейших которые были в УПЛ за все время. Мн...

Это говорит о том что менеджмент дк и Шахтера несопоставимы. Или порту, бенфика, Монако, базель, ...