ФОТО ДНЯ: Свитолина в купальнике поедает ягоды у бассейна

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выложила в соцсети фотографию, на которой нежится в лучах солнца во время отпуска. Судя по тегу, фотография была сделана уже давно.

Напомним, Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Федерации против Канады (21-22 апреля). Ее первым турниром после Майами станет грунтовый Премьер в Штутгарте (стартует с 23 апреля).