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ФОТО ДНЯ: Свитолина в купальнике поедает ягоды у бассейна

Украинская теннисистка поделилась горячей фотографией

  • 12.04.2018 19:45
  • 12110 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Miami Open. Элина Свитолина
© Miami Open. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выложила в соцсети фотографию, на которой нежится в лучах солнца во время отпуска. Судя по тегу, фотография была сделана уже давно.

Напомним, Свитолина не сыграет за сборную Украины в матчевом противостоянии Кубка Федерации против Канады (21-22 апреля). Ее первым турниром после Майами станет грунтовый Премьер в Штутгарте (стартует с 23 апреля).

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Источник — Instagram

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Комментарии
    lebroncavs
      lebroncavs, 12.04.2018 19:59
    +35
    Фещук, твой выход!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.04.2018 20:41
    -6
    Почему-то считал, что на отдает предпочтение вареникам в сметане... Оказывается я ошибался...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN (Ужгород)
    online
      ZAKARPATFAN (Ужгород), 12.04.2018 21:30
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    lebroncavs, 12.04.2018 19:59
    Фещук, твой выход!

    Метишь в еженедельный рейтинг лучших коментариев на Спорт УА? Желаю взять эту высоту!
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    igorsergijenko
      igorsergijenko, 12.04.2018 21:45
    -13
    може варто змінити назву на pornosport.ua?)))
    Ссылка
    solova63
      solova63, 12.04.2018 23:28
    +4
    [quote igorsergijenko, 12.04.2018 21:45]може варто змінити"Дядя Петя, ты дурак?"
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