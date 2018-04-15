Аннабель КРОФТ: «Федерер может выступить на Олимпиаде-2020

Личное золото Олимпиады до сих пор остается главным пробелом в послужном списке Роджера Федерера. Известная экс-теннисистка, а ныне телеэксперт Аннабель Крофт считает, что Федерер может попытаться завоевать личное золото в 2020 году в Токио:
«Олимпийское золото в одиночном разряде — единственное достижение, которого Роджеру не хватает. Он побеждал на Олимпиаде в паре, но это не то же самое.
Думаю, если незадолго до Олимпиады-2020 в Токио Федерер будет чувствовать, что у него есть шанс победить там, то он приложит все усилия, чтобы добиться этого».
К моменту начала Олимпиады-2020 Роджеру Федереру исполнится уже 39 лет.
Источник — Daily Express
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