ATP25 апреля 2024, 13:10 |
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ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
23-летний бразилец подписал Рафе футболку
25 апреля 2024, 13:10 |
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22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль встретился в Мадриде с вингером ФК «Реал» Винисиусом.
«Легенда!», – подписал фото с Королем грунта 23-летний бразилец.
В минувшие выходные Надаль посетил Эль Класико, в котором «Реал» обыграл «Барселону» 3:2. Рафа известен как болельщик мадридского клуба.
Интересно, что дядя Рафаэля, Анхель, когда-то долгое время защищал цвета каталонцев, он сыграв почти 3 сотни матчей за «сине-гранатовых».
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