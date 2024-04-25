ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль встретился в Мадриде с вингером ФК «Реал» Винисиусом.

«Легенда!», – подписал фото с Королем грунта 23-летний бразилец.

В минувшие выходные Надаль посетил Эль Класико, в котором «Реал» обыграл «Барселону» 3:2. Рафа известен как болельщик мадридского клуба.

Интересно, что дядя Рафаэля, Анхель, когда-то долгое время защищал цвета каталонцев, он сыграв почти 3 сотни матчей за «сине-гранатовых».