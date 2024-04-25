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  4. ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
ATP
25 апреля 2024, 13:10 |
502
0

ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем

23-летний бразилец подписал Рафе футболку

25 апреля 2024, 13:10 |
502
0
ФОТО. «Легенда!». Звездный игрок Реала встретился Надалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль встретился в Мадриде с вингером ФК «Реал» Винисиусом.

«Легенда!», – подписал фото с Королем грунта 23-летний бразилец.

В минувшие выходные Надаль посетил Эль Класико, в котором «Реал» обыграл «Барселону» 3:2. Рафа известен как болельщик мадридского клуба.

Интересно, что дядя Рафаэля, Анхель, когда-то долгое время защищал цвета каталонцев, он сыграв почти 3 сотни матчей за «сине-гранатовых».

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Рафаэль Надаль Винисиус Жуниор Реал Мадрид
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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