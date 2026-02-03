ФОТО. Как Шахтер провел тренировку накануне первого зимнего спарринга

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 13:04 | Обновлено 03 февраля 2026, 15:02
Первым соперником горняков будет немецкий Зонненхоф Гросашпах

ФК Шахтер

2 февраля футболисты Шахтера, отдохнув и восстановившись на протяжении двух выходных, с новыми силами вернулись к работе и возобновили тренировочный процесс на сборе в Белеке.

Команда готовится к спаррингу, который станет первым в это межсезонье, поэтому и вечернее занятие носило предматчевый характер.

Сначала подопечные Арды Турана выполнили активацию в тренажерном зале, после чего переместились на поле, где играли в квадратах, отрабатывали пасы, контроль мяча и определенные тактические элементы.

Контрольный матч Шахтера с немецким Зонненхоф Гроссаспах состоится во вторник, 3 февраля, в Анталье. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Как Шахтер провел тренировку перед первым зимним спаррингом

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
