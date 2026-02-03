ФОТО. Как Шахтер провел тренировку накануне первого зимнего спарринга
Первым соперником горняков будет немецкий Зонненхоф Гросашпах
2 февраля футболисты Шахтера, отдохнув и восстановившись на протяжении двух выходных, с новыми силами вернулись к работе и возобновили тренировочный процесс на сборе в Белеке.
Команда готовится к спаррингу, который станет первым в это межсезонье, поэтому и вечернее занятие носило предматчевый характер.
Сначала подопечные Арды Турана выполнили активацию в тренажерном зале, после чего переместились на поле, где играли в квадратах, отрабатывали пасы, контроль мяча и определенные тактические элементы.
Контрольный матч Шахтера с немецким Зонненхоф Гроссаспах состоится во вторник, 3 февраля, в Анталье. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
ФОТО. Как Шахтер провел тренировку перед первым зимним спаррингом
