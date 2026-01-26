Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 января 2026, 11:22 | Обновлено 26 января 2026, 11:23
Милан держит рекорд топ-5 лиг по количеству матчей без поражений в сезоне

Беспроигрышная серия россонери в национальном чемпионате насчитывает уже 21 матч

Милан держит рекорд топ-5 лиг по количеству матчей без поражений в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Милан продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 21 матча.

Произошло это в выездном поединке 23 тура, в котором россонери сыграли вничью с Ромой со счетом 1:1.

Таким образом, Милан продолжает удерживать самую длинную беспроигрышную серию среди всех команд топ-5 европейских лиг (именно в национальном чемпионате).

Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).

21 матч без поражений – лучший результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А (21)

  • Рома – Милан – 1:1
  • Милан – Лечче – 1:0
  • Комо – Милан – 1:3
  • Фиорентина – Милан – 1:1
  • Милан – Дженоа – 1:1
  • Кальяри – Милан – 0:1
  • Милан – Верона – 3:0
  • Милан – Сассуоло – 2:2
  • Торино – Милан – 2:3
  • Милан – Лацио – 1:0
  • Интер – Милан – 0:1
  • Парма – Милан – 2:2
  • Милан – Рома – 1:0
  • Аталанта – Милан – 1:1
  • Милан – Пиза – 2:2
  • Милан – Фиорентина – 2:1
  • Ювентус – Милан – 0:0
  • Милан – Наполи – 2:1
  • Удинезе – Милан – 0:3
  • Милан – Болонья – 1:0
  • Лечче – Милан – 0:2

Напомним, что самую длинную текущую беспроигрышную серию во всех турнирах среди команд топ-5 лиг имеет французский Лорьян.

чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
