Милан держит рекорд топ-5 лиг по количеству матчей без поражений в сезоне
Беспроигрышная серия россонери в национальном чемпионате насчитывает уже 21 матч
Милан продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 21 матча.
Произошло это в выездном поединке 23 тура, в котором россонери сыграли вничью с Ромой со счетом 1:1.
Таким образом, Милан продолжает удерживать самую длинную беспроигрышную серию среди всех команд топ-5 европейских лиг (именно в национальном чемпионате).
Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).
21 матч без поражений – лучший результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.
Беспроигрышная серия Милана в Серии А (21)
- Рома – Милан – 1:1
- Милан – Лечче – 1:0
- Комо – Милан – 1:3
- Фиорентина – Милан – 1:1
- Милан – Дженоа – 1:1
- Кальяри – Милан – 0:1
- Милан – Верона – 3:0
- Милан – Сассуоло – 2:2
- Торино – Милан – 2:3
- Милан – Лацио – 1:0
- Интер – Милан – 0:1
- Парма – Милан – 2:2
- Милан – Рома – 1:0
- Аталанта – Милан – 1:1
- Милан – Пиза – 2:2
- Милан – Фиорентина – 2:1
- Ювентус – Милан – 0:0
- Милан – Наполи – 2:1
- Удинезе – Милан – 0:3
- Милан – Болонья – 1:0
- Лечче – Милан – 0:2
Напомним, что самую длинную текущую беспроигрышную серию во всех турнирах среди команд топ-5 лиг имеет французский Лорьян.
21 - #Milan have not lost any of their last 21 #SerieA matches: it is the longest currently open run of consecutive matches without defeat in the top-5 European leagues this season. Constancy.#RomaMilan— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 25, 2026
