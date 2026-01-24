Виктор ФОНТ о Лапорте: «В этом руководстве есть непрозрачность и обман»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт подверг критике нынешнее руководство клуба во главе с Жоаном Лапортой:

«Несмотря на энтузиазм и хорошие результаты команды, ситуация тревожная. Экономическая ситуация очень сложная. Плохое финансовое управление ставит под угрозу модель собственности клуба. Это 1:1 кажется как для родителей.

В этом руководстве есть непрозрачность и обман. Мы обманули легенд клуба: Хави, Куман, Виктор Томас… Были выплачены комиссии без оснований. Выбирали спонсоров без объяснений, почему они должны быть связаны с «Барселоной». Также руководители брали деньги, чтобы потом «положить их в карман», а мы, члены клуба, платили. Настало время, чтобы «Барселона», которая так велика, не зависела от одного человека. Эти выборы – это плебисцит между Лапортой и клубом»