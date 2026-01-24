Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Милан достиг договоренности о продлении контракта с капитаном команды

Майк Меньян останется в составе «россонери»

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Милан» и Майк Меньян достигли устной договоренности о новом контракте до июня 2031 года, сообщает Фабриццио Романо.

По информации инсайдера, формальные шаги еще предстоит согласовать, но соглашение для французского вратаря, чей контракт истекал в июне 2026 года, уже достигнуто.

Меньян играет за «Милан» с 2021 года, проведя в составе «россонери» 187 матчей и оформив 70 «сухих» игр, выиграв Скудетто в сезоне 2021/2022.

В настоящее время «Милан» занимает второе место в таблице Серии А, имея в активе 46 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» играет с переломом пальца ноги.

Майк Меньян Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
Комментарии 1
Saar
Це добре!
Ответить
0
