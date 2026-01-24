Романо: Вест Хэм подпишет бывшего вингера Барселоны
Адама Траоре покинет Фулхэм
Испанский вингер лондонского «Фулхэма» Адама Траоре вскоре перейдет в лондонский «Вест Хэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «молотобойцы» достигли устной договоренности о подписании 29-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Адам Траоре провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока в 8 миллионов евро.
Ранее «Вест Хэм» подписал Кейбера Ламадрида.
🚨⚒️ West Ham reach verbal agreement to sign Adama Traoré, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026
Deal in place with documents to exchange and medical tests to follow next.
Guido Rodriguez will leave to join Valencia and Adama joins West Ham. pic.twitter.com/SJkwdMrdw9
