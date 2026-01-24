Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: Вест Хэм подпишет бывшего вингера Барселоны
Англия
24 января 2026, 20:01 |
440
0

Романо: Вест Хэм подпишет бывшего вингера Барселоны

Адама Траоре покинет Фулхэм

24 января 2026, 20:01 |
440
0
Романо: Вест Хэм подпишет бывшего вингера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Адама Траоре

Испанский вингер лондонского «Фулхэма» Адама Траоре вскоре перейдет в лондонский «Вест Хэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «молотобойцы» достигли устной договоренности о подписании 29-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Адам Траоре провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока в 8 миллионов евро.

Ранее «Вест Хэм» подписал Кейбера Ламадрида.

По теме:
Палмер стал главной целью гранда. Сделано большое предложение
Трабзонспор отклонил три предложения по Батагову, в том числе от клуба АПЛ
У Динамо появились конкуренты в борьбе за Пулулу
Адама Траоре Фулхэм Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Футзал | 23 января 2026, 23:42 1
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы

23 января состоялось два матча в группе C

Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Биатлон | 24 января 2026, 14:53 10
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место

Украинская команда до последнего сражалась за топ-3

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.01.2026, 20:52
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Футбол | 24.01.2026, 09:06
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 24.01.2026, 05:32
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 10
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 1
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 6
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 22
Другие виды
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем