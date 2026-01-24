Романо: Вест Хэм подпишет бывшего вингера Барселоны

Испанский вингер лондонского «Фулхэма» Адама Траоре вскоре перейдет в лондонский «Вест Хэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «молотобойцы» достигли устной договоренности о подписании 29-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Адам Траоре провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока в 8 миллионов евро.

Ранее «Вест Хэм» подписал Кейбера Ламадрида.