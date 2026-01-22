ВИДЕО. «Мы пропустим». Моуриньо похвалил Трубина после матча с Ювентусом
Жозе пообщался с представителями СМИ
Коуч Бенфики Жозе Моуриньо пообщался с прессой после матча седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, где «орлы» уступили туринскому Ювентусу (0:2).
Жозе похвалил украинского голкипера «орлов» Анатолия Трубина, заявив, что украинец достаточно хорошо начинал атаки своей команды. Моуриньо уверен, что Бенфика точно должна была забивать в ворота Ювентуса.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бенфика занимает 29-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе шесть зачетных пунктов после семи сыгранных матчей.
