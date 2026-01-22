Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Место для Сикана. Андерлехт отправил нападающего в аренду
Испания
22 января 2026, 09:26 | Обновлено 22 января 2026, 09:27
ОФИЦИАЛЬНО. Место для Сикана. Андерлехт отправил нападающего в аренду

Аргентинец Луис Васкес проведет вторую часть сезона в «Хетафе»

ОФИЦИАЛЬНО. Место для Сикана. Андерлехт отправил нападающего в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Васкес

Бельгийский клуб «Андерлехт» официально отдал в аренду аргентинского нападающего Луиса Васкеса.

Игрок проведет вторую половину сезона в составе испанского «Хетафе», который получит опцию выкупа контракта Луиса.

Васкес выступал за бельгийский «Андерлехт» с июля 2023 года, перейдя туда из «Бока Хуниорс». За время в клубе нападающий провел 116 матчей, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.

Напомним, что «Андерлехт» стал интересен для украинских болельщиков, поскольку во время зимнего трансферного окна клуб приобрел за 4 миллиона евро форварда Даниила Сикана из турецкого «Трабзонспора».

Хетафе Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу трансферы аренда игрока трансферы Ла Лиги Даниил Сикан
Андрей Витренко Источник: ФК Хетафе
