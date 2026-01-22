ОФИЦИАЛЬНО. Место для Сикана. Андерлехт отправил нападающего в аренду
Аргентинец Луис Васкес проведет вторую часть сезона в «Хетафе»
Бельгийский клуб «Андерлехт» официально отдал в аренду аргентинского нападающего Луиса Васкеса.
Игрок проведет вторую половину сезона в составе испанского «Хетафе», который получит опцию выкупа контракта Луиса.
Васкес выступал за бельгийский «Андерлехт» с июля 2023 года, перейдя туда из «Бока Хуниорс». За время в клубе нападающий провел 116 матчей, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.
Напомним, что «Андерлехт» стал интересен для украинских болельщиков, поскольку во время зимнего трансферного окна клуб приобрел за 4 миллиона евро форварда Даниила Сикана из турецкого «Трабзонспора».
📝 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: El Getafe C.F. y el RSC Anderlecht acuerdan la cesión de Luis Vázquez.— Getafe C.F. (@GetafeCF) January 21, 2026
¡Bienvenido al Coliseum! 💙
