ОФИЦИАЛЬНО. Место для Сикана. Андерлехт отправил нападающего в аренду

Бельгийский клуб «Андерлехт» официально отдал в аренду аргентинского нападающего Луиса Васкеса.

Игрок проведет вторую половину сезона в составе испанского «Хетафе», который получит опцию выкупа контракта Луиса.

Васкес выступал за бельгийский «Андерлехт» с июля 2023 года, перейдя туда из «Бока Хуниорс». За время в клубе нападающий провел 116 матчей, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.

Напомним, что «Андерлехт» стал интересен для украинских болельщиков, поскольку во время зимнего трансферного окна клуб приобрел за 4 миллиона евро форварда Даниила Сикана из турецкого «Трабзонспора».