  «Бетонные» голы, джокеры и аншлаг во Львове: как стартовала UA Steel League
21 января 2026, 17:37
«Бетонные» голы, джокеры и аншлаг во Львове: как стартовала UA Steel League

«Бетонные» голы, джокеры и аншлаг во Львове: как стартовала UA Steel League

В минувшие выходные, 17–18 января, во Львове стартовала UA Steel League 2026. Первый тур превзошел самые смелые ожидания болельщиков, подарив настоящий драйв. Матчи проходили на тренировочной базе, и отсутствие классических трибун лишь придало атмосферности. Непредсказуемые решения благодаря бонусным картам и эмоциям, которые зашкаливали до последней секунды, таким запомнился этот футбольный уикенд.

День первый: борьба характеров

Открывали сезон принципиальным противостоянием команды Ignis и Ruh Media Team. Первый тайм показался напряженным и, можно сказать, разведывательным – нули на табло и много борьбы. Но медиалига тем и интересна, что здесь все может измениться через минуту. Во второй половине игры команды стали обмениваться голами и атаками, держа интригу до последнего. Решающим фактором стала активация карты «бетонный гол» командой Ignis – этот ход фактически определил судьбу встречи. Финальный свисток зафиксировал 3:2 в пользу Ignis.

Следующими на поле вышли Renthen и Ultimate. Здесь события разворачивались куда быстрее. Renthen решили не откладывать дела на потом и уже на старте вытащили "Джокера" и реализовали пенальти, открыв счет. Казалось бы, преимущество в кармане, но Ultimate показали характер. Команда не посыпалась, быстро ответила своими атаками, и на перерыв соперники ушли при равном счете 2:2. А во втором тайме Ultimate уже полностью дожали оппонента. Уверена победа с финальным счетом 5:2.

В завершение состоялся матч Кубок Блогеров, где сошлись команды Николая Морозюка и Сергея Рыбалко. Кстати, именно этот матч стал отличным случаем для презентации обновленного стиля. При поддержке партнера BETON лига показала новую форму чемпионата блоггеров Kings Steel. Такая системная партнерская поддержка позволяет турниру развиваться здесь и сейчас, обновлять экипировку и улучшать организацию матчей.


Что касается самого матча, то зрелища было достаточно. Морозюк еще в первом тайме обеспечил преимущество 4:1 и довел игру до победы со счетом 6:3. Отдельного внимания стоит момент с «тренерским пенальти» — такие фишки придают игре особый заряд энергии.

День второй: разгромы и лидерские амбиции

Воскресенье, 18 января, началось с тотальной доминации. Ignis вышли против Renthen с четким намерением забрать свое. Инициатива, быстрый гол, еще два мяча до перерыва – интрига скончалась, не успев родиться. Renthen огрызнулся одним точным ударом, но это была капля в море. Во втором тайме Ignis просто разобрали соперника со счётом 7:2. Таким результатом команда в очередной раз подтвердила свой статус одного из главных фаворитов сезона.

Закрывали тур Ruh Media Team и Ultimate. «Двигатели», очевидно, сделали правильные выводы после поражения в первый день. Команда получилась заряженной вытащив карточку под названием «Джокер», которая долго не заставила ждать, и уже на старте команда реализовала характерное пенальти – и Ultimate оказались в роли догоняющих. Оправиться соперник так и не успел. Ruh Media Team методично довели счет до разгромного 3:0, а финальную точку поставили на отметке 5:0. Сухая и очень уверенная победа.

Отдельно следует сказать о том, что происходило вокруг поля. Оба дня на арене UA Steel League был аншлаг. Это тот случай, когда зрители не просто наблюдали, а жили игрой: с мгновенной реакцией на каждую использованную карточку, поддержкой своих и давлением на чужих. Параллельно кипели соцсети, где транслировали видео голов и реакции разлетались ТикТоком и Инстаграм прямо в лайве. Организаторы отмечают, что уже сейчас после первого тура у команд начинают формироваться полноценные фан-клубы.

После первого уикенда единоличным лидером стала команда Ignis, которая взяла максимум 6 очков. Следом за ними расположились Ruh Media Team и Ultimate. Это было только начало, но UA Steel League 2026 уже доказала, что здесь будет на что посмотреть. Динамика, драйв, шоу и реальная спортивная борьба – идеальное сочетание для болельщика.

Виталий Петровский
