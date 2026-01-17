Хет-трик и красная. Мальорка и Атлетик устроили матч-триллер
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу домашней команды
В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетиком».
Игра прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» и завершилась со счетом 3:2 в пользу домашней команды.
Хет-трик в этом поединке оформил нападающий «Мальорки» Ведат Мурики.
На 70-й минуте баски остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Горки Гурусеты.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 17 января
Мальорка – Атлетик – 3:2
Голы: Мурики, 5, 42 (пен.), 69 (пен.) – Гомес, 8, Уильямс, 45
