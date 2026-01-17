Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик и красная. Мальорка и Атлетик устроили матч-триллер
Чемпионат Испании
Мальорка
17.01.2026 17:15 – FT 3 : 2
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 января 2026, 19:46 |
172
0

Хет-трик и красная. Мальорка и Атлетик устроили матч-триллер

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу домашней команды

17 января 2026, 19:46 |
172
0
Хет-трик и красная. Мальорка и Атлетик устроили матч-триллер
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Атлетиком».

Игра прошла на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» и завершилась со счетом 3:2 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этом поединке оформил нападающий «Мальорки» Ведат Мурики.

На 70-й минуте баски остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Горки Гурусеты.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 17 января

Мальорка – Атлетик – 3:2

Голы: Мурики, 5, 42 (пен.), 69 (пен.) – Гомес, 8, Уильямс, 45

По теме:
Реал Мадрид – Леванте – 2:0. Как забил Мбаппе? Видео голов и обзор
Тренер Реала: «Флорентино – самый важный человек. А они его освистали»
Мбаппе стал вторым после Роналду и Бензема в двух бомбардирских рейтингах
Мальорка Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ведат Мурики Нико Уильямс Горка Гурусета пенальти удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»
Футбол | 17 января 2026, 20:13 0
ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»
ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»

Тренер считает успех соперника заслуженным

Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ
Биатлон | 17 января 2026, 16:44 6
Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ
Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ

Швед одержал первую победу в личной гонке этого сезона

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Футбол | 17.01.2026, 05:02
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17.01.2026, 05:14
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
16.01.2026, 15:47 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем