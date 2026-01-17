Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Матч 1/4 финала Кубка Украины перенесен по важной причине
Кубок Украины
17 января 2026, 12:13
ОФИЦИАЛЬНО. Матч 1/4 финала Кубка Украины перенесен по важной причине

«Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» сыграют свой поединок во вторник, 17 марта

ФК Чернигов

Матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся представители Первой лиги – «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» – был официально перенесен на другую дату.

По информации пресс-службы черниговского клуба, поединок состоится во вторник, 17 марта, хотя базовая дата проведения игр этой стадии – 3-5 марта.

Обе команды обратились к Украинской ассоциации футбола с просьбой о переносе матча. Причина – сезон в Первой лиге возобновится только 21 марта, поэтому и «Чернигов», и «Феникс-Мариуполь» не хотели прерывать свою подготовку ради одной игры.

УАФ пошла навстречу и позволила командам выбрать другую дату. Поединок состоится на стадионе «Чернигов-Арена», точное время начала игры будет извсетно позже.

На стадии 1/8 финала «Феникс-Мариуполь» одолел «Агротех» (1:1, 7:6 в серии пенальти), а «Чернигов» также в серии 11-метровых оказался сильнее «Лесного» (1:1, 4:3).

Спортивный директор одной из команд Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua подтвердил, что матч будет перенесен.

Кубок Украины по футболу Десна Чернигов Феникс-Мариуполь перенос матчей Украинская ассоциация футбола
Николай Тытюк Источник: ФК Чернигов
