Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Лилля

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 17-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 21 матч в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Лилля: