Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Лилля

Матч 17-го тура Лиги 1 начнется в 22:00 по киевскому времени

Сыграет ли Забарный? Известен состав ПСЖ на игру против Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе французского «Пари Сен-Жермен» на матч 17-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Ильи Забарного в этом сезоне 21 матч в составе «ПСЖ» и 1 забитый мяч.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Лилля:

По теме:
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
ПСЖ – Лилль. Забарный – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Лилль стартовые составы Илья Забарный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
