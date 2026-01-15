Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписывает 18-летнего нападающего за 25 миллионов евро
Италия
15 января 2026, 01:31 | Обновлено 15 января 2026, 01:39
85
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписывает 18-летнего нападающего за 25 миллионов евро

Ряды римского клуба пополнил Робиньо Ваз

15 января 2026, 01:31 | Обновлено 15 января 2026, 01:39
85
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписывает 18-летнего нападающего за 25 миллионов евро
OfficialASRoma

«Рома» официально подтвердила переход 18-летнего нападающего.

Ряды римского клуба пополнил Робиньо Ваз. Трудовое соглашение с игроком подписано до 2030 года.

Согласно сведениям Foot Mercato, за трансфер французского футболиста «Марсель» выручил 25 млн евро. Примечательно, что в 2024 году «Олимпик» приобрел Ваза всего за 200 тысяч евро.

В текущем сезоне Робиньо принял участие в 14 встречах Лиги 1, отметившись 4 забитыми голами.

По теме:
Известный итальянский клуб собирается подписать вингера Динамо и сборной
Германия, Франция, восток. Сикан имеет несколько вариантов трансфера
Итальянский коуч высмеял Довбика. Известно, как отреагировал Гасперини
Рома Рим Марсель трансферы Серии A Артем Довбик трансферы Лиги 1
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Футбол | 15 января 2026, 01:11 0
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды

Мадридский клуб потерпел сенсационное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе
Футбол | 14 января 2026, 19:14 9
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук вернулся к тренерской работе

Роман Григорчук снова возглавил одесский «Черноморец»

Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Футбол | 14.01.2026, 04:45
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14.01.2026, 08:17
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 2
Другие виды
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем