ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписывает 18-летнего нападающего за 25 миллионов евро
Ряды римского клуба пополнил Робиньо Ваз
«Рома» официально подтвердила переход 18-летнего нападающего.
Ряды римского клуба пополнил Робиньо Ваз. Трудовое соглашение с игроком подписано до 2030 года.
Согласно сведениям Foot Mercato, за трансфер французского футболиста «Марсель» выручил 25 млн евро. Примечательно, что в 2024 году «Олимпик» приобрел Ваза всего за 200 тысяч евро.
В текущем сезоне Робиньо принял участие в 14 встречах Лиги 1, отметившись 4 забитыми голами.
✍️ Robinio Vaz è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2026
📄 https://t.co/6t3OTAOynk#ASRoma pic.twitter.com/nyNcYqnkCu
