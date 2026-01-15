ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписывает 18-летнего нападающего за 25 миллионов евро

«Рома» официально подтвердила переход 18-летнего нападающего.

Ряды римского клуба пополнил Робиньо Ваз. Трудовое соглашение с игроком подписано до 2030 года.

Согласно сведениям Foot Mercato, за трансфер французского футболиста «Марсель» выручил 25 млн евро. Примечательно, что в 2024 году «Олимпик» приобрел Ваза всего за 200 тысяч евро.

В текущем сезоне Робиньо принял участие в 14 встречах Лиги 1, отметившись 4 забитыми голами.