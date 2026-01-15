Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Черноморец должен заплатить клубу, который прекратил свое существование
Украина. Первая лига
15 января 2026, 09:44 |
Украинский защитник Евгений Скиба продолжит карьеру в чемпионате Чехии

ФК Черноморец Одесса. Евгений Скиба

В понедельник, 12 января, стало известно о том, что защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба присоединился на тренировочных сборах к чешскому клубу «Карвина».

Стороны не сообщили никаких деталей перехода, однако по информации UA-Football, за этот трансфер клуб Первой лиги получил 150 тысяч долларов.

При этом 100 тысяч одесская команда обязана отдать «Минаю», цвета которого защищал ранее 22-летний футболист. Эта сумма не является процентом от продажи, а действующий долг «Черноморца» за трансфер, который был офрмлен в сентябре 2024-го.

Представитель украинского чемпионата был вынужден отпустить Скибу во время зимнего трансферного окна, так как контракт игрока истекал после завершения нынешнего сезона.

Стоит отметить, что летом 2025-го за трансфер защитника предлагали 300 тысяч, но тогда «моряки» отказались отпускать украинского футболиста.

«Минай» хоть и формально прекратил свое существование, однако остался зарегистрированным в качестве юридического лица, поэтому имеет законные основания претендовать на сумму от перехода Скибы в чемпионат Чехии.

Черноморец Одесса Минай чемпионат Чехии по футболу Карвина Евгений Скиба трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: UA-Football
