Черноморец должен заплатить клубу, который прекратил свое существование

В понедельник, 12 января, стало известно о том, что защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба присоединился на тренировочных сборах к чешскому клубу «Карвина».

Стороны не сообщили никаких деталей перехода, однако по информации UA-Football, за этот трансфер клуб Первой лиги получил 150 тысяч долларов.

При этом 100 тысяч одесская команда обязана отдать «Минаю», цвета которого защищал ранее 22-летний футболист. Эта сумма не является процентом от продажи, а действующий долг «Черноморца» за трансфер, который был офрмлен в сентябре 2024-го.

Представитель украинского чемпионата был вынужден отпустить Скибу во время зимнего трансферного окна, так как контракт игрока истекал после завершения нынешнего сезона.

Стоит отметить, что летом 2025-го за трансфер защитника предлагали 300 тысяч, но тогда «моряки» отказались отпускать украинского футболиста.

«Минай» хоть и формально прекратил свое существование, однако остался зарегистрированным в качестве юридического лица, поэтому имеет законные основания претендовать на сумму от перехода Скибы в чемпионат Чехии.