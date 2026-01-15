Черноморец должен заплатить клубу, который прекратил свое существование
Украинский защитник Евгений Скиба продолжит карьеру в чемпионате Чехии
В понедельник, 12 января, стало известно о том, что защитник одесского «Черноморца» Евгений Скиба присоединился на тренировочных сборах к чешскому клубу «Карвина».
Стороны не сообщили никаких деталей перехода, однако по информации UA-Football, за этот трансфер клуб Первой лиги получил 150 тысяч долларов.
При этом 100 тысяч одесская команда обязана отдать «Минаю», цвета которого защищал ранее 22-летний футболист. Эта сумма не является процентом от продажи, а действующий долг «Черноморца» за трансфер, который был офрмлен в сентябре 2024-го.
Представитель украинского чемпионата был вынужден отпустить Скибу во время зимнего трансферного окна, так как контракт игрока истекал после завершения нынешнего сезона.
Стоит отметить, что летом 2025-го за трансфер защитника предлагали 300 тысяч, но тогда «моряки» отказались отпускать украинского футболиста.
«Минай» хоть и формально прекратил свое существование, однако остался зарегистрированным в качестве юридического лица, поэтому имеет законные основания претендовать на сумму от перехода Скибы в чемпионат Чехии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде
Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал