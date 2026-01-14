Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 января 2026, 04:57 |
Антирекорды МЮ, Эвертона, Пэлас. Чем запомнился 3-й раунд Кубка Англии?

Много разных исторических достижений было зафиксировано в матчах данной стадии турнира

Антирекорды МЮ, Эвертона, Пэлас. Чем запомнился 3-й раунд Кубка Англии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

Третий раунд Кубка Англии запомнился историческими рекордами и достижениями.

Маклсфилд стал первой любительской командой, начиная с сезона 1908/09, которая выбила из турнира действующих обладателей трофея.

Эвертон стал лишь вторым клубом высшего дивизиона Англии, который проиграл матч Кубка Англии в серии послематчевых пенальти, при этом не реализовав в ней ни одного удара.

Манчестер Сити стал первой за 39 лет командой высшего дивизиона Англии, которая забила 10+ голов в одном матче.

Мидлсбро не может победить в Лондоне уже в 23 матчах Кубка Англии подряд. В последний раз они побеждали Чарльтон Атлетик еще в 1957 году.

Габриэл Мартинелли сделал свой первый хет-трик в 249-м поединке за Арсенал во всех турнирах.

Манчестер Юнайтед впервые в эпоху АПЛ вылетел одновременно из первых своих раундов Кубка Англии и Кубка английской лиги.

По теме:
Фантастический дебют: Новичок Сити повторил рекорд 17-летней давности
Раскрыто имя первого потенциального зимнего новичка Манчестер Юнайтед
Изменение правил фиксации офсайда – известна позиция УЕФА
Манчестер Юнайтед рекорд антирекорд статистика Эвертон Манчестер Сити Кубок Англии по футболу Мидлсбро Габриэл Мартинелли Арсенал Лондон
