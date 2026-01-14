Антирекорды МЮ, Эвертона, Пэлас. Чем запомнился 3-й раунд Кубка Англии?
Много разных исторических достижений было зафиксировано в матчах данной стадии турнира
Третий раунд Кубка Англии запомнился историческими рекордами и достижениями.
Маклсфилд стал первой любительской командой, начиная с сезона 1908/09, которая выбила из турнира действующих обладателей трофея.
Эвертон стал лишь вторым клубом высшего дивизиона Англии, который проиграл матч Кубка Англии в серии послематчевых пенальти, при этом не реализовав в ней ни одного удара.
Манчестер Сити стал первой за 39 лет командой высшего дивизиона Англии, которая забила 10+ голов в одном матче.
Мидлсбро не может победить в Лондоне уже в 23 матчах Кубка Англии подряд. В последний раз они побеждали Чарльтон Атлетик еще в 1957 году.
Габриэл Мартинелли сделал свой первый хет-трик в 249-м поединке за Арсенал во всех турнирах.
Манчестер Юнайтед впервые в эпоху АПЛ вылетел одновременно из первых своих раундов Кубка Англии и Кубка английской лиги.
