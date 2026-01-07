Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
07 января 2026, 14:27
НЕЙМАР: «Судьба не могла сложиться иначе»

Бразилец рад продлить контракт с «Сантосом»

НЕЙМАР: «Судьба не могла сложиться иначе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар поделился эмоциями после продления контракта с «Сантосом». Бразилец доволен своим решением.

«2025 год был для меня особенным и сложным. Моменты радости и преодоления препятствий, с которыми я мог справиться только благодаря вашей любви.

Я тоже испытываю сильные чувства и пытаюсь демонстрировать их в каждой игре, надевая футболку «Сантоса». Наступил 2026 год, и судьба не могла сложиться иначе.

«Сантос» – мой дом. Здесь я счастлив и чувствую себя в безопасности. Именно с вами я хочу осуществить свои мечты», – сказал Неймар.

В минувшем сезоне Неймар провел 30 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

