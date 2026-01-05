Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ЯСТРЕМСКАЯ: «Для первого матча сезона естественно, что игра идет волнами»
WTA
05 января 2026, 22:41 |
119
0

ЯСТРЕМСКАЯ: «Для первого матча сезона естественно, что игра идет волнами»

Даяна прокомментировала победу над Талией Гибсон на старте WTA 500 в Брисбене

05 января 2026, 22:41 |
119
0
ЯСТРЕМСКАЯ: «Для первого матча сезона естественно, что игра идет волнами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Талией Гибсон в первом раунде турнира WTA 500 в Брисбене:

– Даяна, поздравляем. Это был невероятно тяжелый матч, почти два часа на корте. Вы, должно быть, очень довольны тем, что сумели выиграть этот первый матч в 2026 году.

– Да, я очень рада выиграть свой первый матч в этом году, тем более здесь, в Брисбене. Насколько я помню, раньше мне ни разу не удавалось победить здесь в основной сетке. Поэтому начать сезон с победы – это приятно и волнительно. Я действительно довольна.

– Отличный старт. У вас, наверняка, остались очень теплые воспоминания об Australian Open несколько лет назад. Но давайте разберем сегодняшний матч. В первом сете вы уступали 5:6 и 0:30, во втором – 3:5, однако в концовках обоих сетов заметно прибавили, особенно в игре на задней линии. Насколько вы сами довольны тем, как сегодня чувствовали свои удары?

– Я начала достаточно хорошо. Думаю, это был нормальный матч. Для первого матча сезона естественно, что игра идет волнами - то вверх, то вниз. Свой последний матч я сыграла два месяца назад, поэтому было важно снова почувствовать игровой ритм. Сегодня получился хороший опыт: разные счеты, разные ситуации на корте. Это было полезно.

– Ваш лучший рейтинг в карьере – 21-е место, и сейчас вы снова близки к нему, занимая 27-ю строчку. С какими ожиданиями вы подходите к австралийской части сезона и Australian Open?

– В первую очередь я думаю о том, чтобы быть здоровой – и физически, и ментально. Для меня важно чувствовать себя счастливой на корте и получать удовольствие от игры. Я стараюсь не зацикливаться на рейтинге или конкретных результатах, не думаю постоянно о победах. Я концентрируюсь на том, чтобы делать свою работу правильно на корте. Если ты все делаешь правильно, победы приходят сами. Так что мой фокус – быть счастливой на корте.

– В Австралии сейчас лето, Брисбен – очень красивый город. Как вам здесь сейчас?

– Я была в Брисбене уже много раз, мне здесь нравится. Очень приятный город. Если не ошибаюсь, последние три-четыре года я встречала Новый год именно здесь. Но в этот раз мы с семьей были на Бали, и это было здорово – отпраздновать Новый год вместе. К тому же сегодня день рождения моей сестры. Так что, Иванка, с днем рождения! Было особенно приятно выиграть именно сегодня.

По теме:
Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 6 января
Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 13-е место, Анисимова обошла Гауфф
Даяна Ястремская Талия Гибсон WTA Брисбен
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04 января 2026, 23:44 19
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле

Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05 января 2026, 07:07 6
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе

Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис

У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
Футбол | 05.01.2026, 08:03
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
У Динамо могут возникнуть финансовые проблемы. Задолжали безумные миллионы
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Футбол | 05.01.2026, 19:07
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
ФОТО. Новые тату и борода. Мудрик прервал молчание в свой день рождения
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Теннис | 05.01.2026, 19:57
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Элина Свитолина – Варвара Грачева. Прогноз и анонс на WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
04.01.2026, 08:44 9
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем