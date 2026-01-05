ЯСТРЕМСКАЯ: «Для первого матча сезона естественно, что игра идет волнами»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Талией Гибсон в первом раунде турнира WTA 500 в Брисбене:

– Даяна, поздравляем. Это был невероятно тяжелый матч, почти два часа на корте. Вы, должно быть, очень довольны тем, что сумели выиграть этот первый матч в 2026 году.

– Да, я очень рада выиграть свой первый матч в этом году, тем более здесь, в Брисбене. Насколько я помню, раньше мне ни разу не удавалось победить здесь в основной сетке. Поэтому начать сезон с победы – это приятно и волнительно. Я действительно довольна.

– Отличный старт. У вас, наверняка, остались очень теплые воспоминания об Australian Open несколько лет назад. Но давайте разберем сегодняшний матч. В первом сете вы уступали 5:6 и 0:30, во втором – 3:5, однако в концовках обоих сетов заметно прибавили, особенно в игре на задней линии. Насколько вы сами довольны тем, как сегодня чувствовали свои удары?

– Я начала достаточно хорошо. Думаю, это был нормальный матч. Для первого матча сезона естественно, что игра идет волнами - то вверх, то вниз. Свой последний матч я сыграла два месяца назад, поэтому было важно снова почувствовать игровой ритм. Сегодня получился хороший опыт: разные счеты, разные ситуации на корте. Это было полезно.

– Ваш лучший рейтинг в карьере – 21-е место, и сейчас вы снова близки к нему, занимая 27-ю строчку. С какими ожиданиями вы подходите к австралийской части сезона и Australian Open?

– В первую очередь я думаю о том, чтобы быть здоровой – и физически, и ментально. Для меня важно чувствовать себя счастливой на корте и получать удовольствие от игры. Я стараюсь не зацикливаться на рейтинге или конкретных результатах, не думаю постоянно о победах. Я концентрируюсь на том, чтобы делать свою работу правильно на корте. Если ты все делаешь правильно, победы приходят сами. Так что мой фокус – быть счастливой на корте.

– В Австралии сейчас лето, Брисбен – очень красивый город. Как вам здесь сейчас?

– Я была в Брисбене уже много раз, мне здесь нравится. Очень приятный город. Если не ошибаюсь, последние три-четыре года я встречала Новый год именно здесь. Но в этот раз мы с семьей были на Бали, и это было здорово – отпраздновать Новый год вместе. К тому же сегодня день рождения моей сестры. Так что, Иванка, с днем рождения! Было особенно приятно выиграть именно сегодня.