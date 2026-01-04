Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег ФЕДОРЧУК: «В половине матчей арбитры «убивали» гостевые команды
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 18:30
Олег ФЕДОРЧУК: «В половине матчей арбитры «убивали» гостевые команды

Известный футбольный эксперт отреагировал на работу судей в украинской Премьер-лиге

04 января 2026, 18:30 | Обновлено 04 января 2026, 18:31
Олег ФЕДОРЧУК: «В половине матчей арбитры «убивали» гостевые команды
УПЛ

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua отечественный тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук подвел промежуточный итог выступления команд, высказавшись, в частности, о работе арбитров.

– Судейство не может быть намного выше, чем уровень футболистов, – сказал Федорчук. – Это взаимосвязано. Я уже не одно десятилетие отслеживаю работу арбитров и с полной уверенностью могу сказать, что матчей с предвзятым судейством стало гораздо меньше. Сейчас критика или претензии по моментам, а не по подкупу арбитров.

В свое время практически в половине матчей арбитры «убивали» гостевые команды. Сейчас, на мой взгляд, ментальность стала немного другой. Опять же, не скажу, что арбитраж идеальный, но на четыре с минусом или три с плюсом отечественные рефери наработали.

mini.f

Не сміши мої капці, експерт футболу... Я дивлюсь, що ти далекий від суддівських справ, як до Марсу. Єдине, що змінилося за останні роки - це набагато меньші суми грошей за потрібний результат на полі на користь однієї із команд. Пройшли ті часи, коли Шахтар платив арбітрам шаленні гроші арбітрам, які своїм упередженим суддівством відбирали очки у конкурентів гірників. А саме головне, наш футбол все ще перебуває в некерованому штопорі, і рік-другий - і зустріч з твердою поверхнею. 
