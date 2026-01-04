Олег ФЕДОРЧУК: «В половине матчей арбитры «убивали» гостевые команды

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua отечественный тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук подвел промежуточный итог выступления команд, высказавшись, в частности, о работе арбитров.

– Судейство не может быть намного выше, чем уровень футболистов, – сказал Федорчук. – Это взаимосвязано. Я уже не одно десятилетие отслеживаю работу арбитров и с полной уверенностью могу сказать, что матчей с предвзятым судейством стало гораздо меньше. Сейчас критика или претензии по моментам, а не по подкупу арбитров.

В свое время практически в половине матчей арбитры «убивали» гостевые команды. Сейчас, на мой взгляд, ментальность стала немного другой. Опять же, не скажу, что арбитраж идеальный, но на четыре с минусом или три с плюсом отечественные рефери наработали.