Бенфика – Эшторил. Видео голов и обзор матча (обновляется)
3 января проходит матч 17-го тура чемпионата Португалии
3 января в 20:00 стартовал поединок 17-го тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Эшторил».
Местом проведения матча стал стадион «Да Луж» в Лиссабоне.
В стартовом составе «орлов» вышли украинцы: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января
«Бенфика» – «Эшторил» – 1:0 (обновляется)
Голы: Павлідіс, 37 (пен.)
