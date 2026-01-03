Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика – Эшторил. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Португалия
03 января 2026, 20:19 | Обновлено 03 января 2026, 20:39
Бенфика – Эшторил. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 января проходит матч 17-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

3 января в 20:00 стартовал поединок 17-го тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Эшторил».

Местом проведения матча стал стадион «Да Луж» в Лиссабоне.

В стартовом составе «орлов» вышли украинцы: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Чемпионат Португалии. 17-й тур, 3 января

«Бенфика» – «Эшторил» – 1:0 (обновляется)

Голы: Павлідіс, 37 (пен.)

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
