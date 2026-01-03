Попадание в протокол. Малиновский услышал вердикт по своему матчу Серии А
Украинский полузащитник вышел в стартовом составе «Дженоа» на игру с «Пизой»
Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч с «Пизой».
Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле весь матч, получил желтую карточку. Статистические порталы SoffaScore и WhoScored оценили его игру в 6.8 и 6.5 баллов соответственно.
Лучшим по версии SsofaScore стал голкипер гостей Адриан Шемпер, WhoScred выделил нападающего хозяев Витиньо.
