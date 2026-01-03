Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Попадание в протокол. Малиновский услышал вердикт по своему матчу Серии А
Италия
03 января 2026, 20:26 | Обновлено 03 января 2026, 20:27
338
0

Попадание в протокол. Малиновский услышал вердикт по своему матчу Серии А

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе «Дженоа» на игру с «Пизой»

03 января 2026, 20:26 | Обновлено 03 января 2026, 20:27
338
0
Попадание в протокол. Малиновский услышал вердикт по своему матчу Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч с «Пизой».

Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле весь матч, получил желтую карточку. Статистические порталы SoffaScore и WhoScored оценили его игру в 6.8 и 6.5 баллов соответственно.

Лучшим по версии SsofaScore стал голкипер гостей Адриан Шемпер, WhoScred выделил нападающего хозяев Витиньо.

По теме:
Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Малиновский в протоколе. Дженоа сыграл вничью с Пизой
Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Дженоа Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу оценки Руслан Малиновский WhoScored SofaScore Витинья (Дженоа)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03 января 2026, 07:22 1
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтинга в хевивейте

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02 января 2026, 23:51 0
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 06:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Футбол | 03.01.2026, 18:18
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Футбол | 03.01.2026, 11:44
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
Лупашко выступил с заявлением после увольнения из львовских Карпат
01.01.2026, 17:09 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем