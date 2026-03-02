Динамо рискует потерять игрока сборной абсолютно бесплатно

Ситуация вокруг будущего Георгия Цитаишвили остается сложной для киевского «Динамо».

К вингеру проявляют интерес сразу несколько европейских клубов – «Лион», «Лилль», «Лацио» и «Вильярреал», однако шансы киевлян получить прямую компенсацию за воспитанника пока выглядят минимальными, сообщает юрист Илья Скоропашкин.

Как отмечает юрист, ключевым фактором является юридический статус футболиста. В случае, если Цитаишвили получит статус свободного агента, «Динамо» не получит финансовой выгоды от трансфера. Впрочем, клуб сохранит право на солидарные выплаты в случае будущих платных переходов игрока, ведь грузинский вингер является воспитанником клуба.

Сейчас Цитаишвили, который является игроком сборной Грузии, на правах аренды играет за «Мец» и не планирует возвращаться в Украину.