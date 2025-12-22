Италия22 декабря 2025, 21:51 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:25
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера открыл счет в финале Суперкубка Италии
Бразилец Давид Нерес забил за Наполи на 39-й минуте игры с Болоньей
22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде проходит финальный матч Суперкубка Италии.
Наполи и Болонья играют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
Команда Наполи вышла вперед в счете на 39-й минуте (1:0, перерыв)
Бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера, открыл счет в финале Суперкубка Италии.
ГОЛ! 1:0. Давид Нерес, 39 мин
А скільки матчів провів екс гравець Шахтаря за Шахтар?
