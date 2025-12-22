Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера открыл счет в финале Суперкубка Италии
Италия
22 декабря 2025, 21:51 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:25
546
1

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера открыл счет в финале Суперкубка Италии

Бразилец Давид Нерес забил за Наполи на 39-й минуте игры с Болоньей

22 декабря 2025, 21:51 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:25
546
1 Comments
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера открыл счет в финале Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

22 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде проходит финальный матч Суперкубка Италии.

Наполи и Болонья играют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команда Наполи вышла вперед в счете на 39-й минуте (1:0, перерыв)

Бразильский вингер Давид Нерес, экс-игрок Шахтера, открыл счет в финале Суперкубка Италии.

ГОЛ! 1:0. Давид Нерес, 39 мин

Фотогалерея

По теме:
В третий раз в истории. Наполи добыл Суперкубок Италии
Наполи – Болонья – 2:0. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Давид Нерес оформил дубль для Наполи в финале Суперкубка
Наполи Болонья Суперкубок Италии по футболу Наполи - Болонья видео голов и обзор Давид Нерес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
Футбол | 22 декабря 2025, 18:53 4
К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда
К радости Довбика. Милан завершил подписание габаритного форварда

Никлас Фюллькруг покидает «Вест Хэм»

Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22 декабря 2025, 08:23 37
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона

Украинца может приобрести «Бешикташ»

Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22.12.2025, 08:45
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 22.12.2025, 22:41
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
А скільки матчів провів екс гравець Шахтаря за Шахтар?
Ответить
0
Популярные новости
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
21.12.2025, 13:42 5
Биатлон
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем