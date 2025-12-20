Вулверхэмптон проиграл 10 матчей АПЛ подряд. У кого еще такой антирекорд?
«Волки» стали лишь четвертой командой в истории лиги, имевшей серию из 10+ поражений в одном сезоне
Вулвергемптон проиграл 10 матчей подряд АПЛ.
Свое десятое поражение «волки» потерпели в домашнем матче 17-го тура против Брентфорда (0:2).
Вулверхэмптон стал лишь четвёртым клубом в истории АПЛ, который в одном сезоне умудрился проиграть 10 матчей подряд. Первыми тремя были Сандерленд (2002/03), Астон Вилла (2015/16) и Норвич Сити (2019/20).
