Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон проиграл 10 матчей АПЛ подряд. У кого еще такой антирекорд?
Англия
20 декабря 2025, 19:24
Вулверхэмптон проиграл 10 матчей АПЛ подряд. У кого еще такой антирекорд?

«Волки» стали лишь четвертой командой в истории лиги, имевшей серию из 10+ поражений в одном сезоне

Вулверхэмптон проиграл 10 матчей АПЛ подряд. У кого еще такой антирекорд?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вулвергемптон проиграл 10 матчей подряд АПЛ.

Свое десятое поражение «волки» потерпели в домашнем матче 17-го тура против Брентфорда (0:2).

Вулверхэмптон стал лишь четвёртым клубом в истории АПЛ, который в одном сезоне умудрился проиграть 10 матчей подряд. Первыми тремя были Сандерленд (2002/03), Астон Вилла (2015/16) и Норвич Сити (2019/20).

Команды с 10+ подряд поражениями в одном сезоне АПЛ

  • Сандерленд (2002/03)
  • Астон Вилла (2015/16)
  • Норвич Сити (2019/20)
  • Вулверхэмптон (2025/26)
Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Брентфорд статистика Английская Премьер-лига Сандерленд Астон Вилла Норвич
Сергей Турчак
