Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном

Стал известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Вулверхємптоном».

Поединок принимал стадион «Молинью» в Вулверхэмптоне. Гости добыли победу со счетом 2:0.

Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.9 и 7.2 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал вингер гостей Кин Льюис-Поттер, на счету которого дубль и оценки 8.6.