Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Украинский хавбек провел на поле весь матч
Стал известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Вулверхємптоном».
Поединок принимал стадион «Молинью» в Вулверхэмптоне. Гости добыли победу со счетом 2:0.
Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.9 и 7.2 баллов соответственно.
Лучшим по версии обоих порталов стал вингер гостей Кин Льюис-Поттер, на счету которого дубль и оценки 8.6.
