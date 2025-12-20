Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 декабря 2025, 19:32 |
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном

Украинский хавбек провел на поле весь матч

Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Стал известна оценка украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка за матч с «Вулверхємптоном».

Поединок принимал стадион «Молинью» в Вулверхэмптоне. Гости добыли победу со счетом 2:0.

Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.9 и 7.2 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал вингер гостей Кин Льюис-Поттер, на счету которого дубль и оценки 8.6.

