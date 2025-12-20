ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец

Практически незаметным для отечественного информационного пространства осталось событие, произошедшее 9 декабря в бельгийском футболе. Тамошний «Эйпен» официально отрапортовал о том, что отныне его полноправными собственниками являются инвесторы из Qatar Sports Investments (QSI) – государственной акционерной организации Катара, основанной в 2004 году и базирующейся в Дохе.

«Рады сообщить, что QSI – одна из ведущих стратегических инвестиционных групп в области спорта, культуры, развлечений и стиля жизни – поглощает «Эйпен». В дополнение к стратегическим инвестициям, QSI будет поддерживать трансформацию клуба с помощью первоклассных ноу-хау, международного опыта и экспертизы и интегрировать «Эйпен» в растущую, полностью интегрированную и мощную мультиклубную, мультиспортивную и мультибизнес модель QSI», – написано в коммюнике, опубликованном на официальных страницах бельгийского клуба в социальных сетях.

Известно, что возглавляет QSI Нассер Аль-Хелаифи – катарский экс-теннисист, который с лета 2011 года является президентом французского «Пари Сен-Жермен». Именно тогда, четырнадцать лет назад, Qatar Sports Investments стал владельцем контрольного пакета акций парижского клуба, превратив тот, благодаря колоссальным инвестициям, в один из наиболее мощных и успешных футбольных клубов современности, что подтверждает победа ПСЖ в Лиге чемпионов-2024/25.

Покупка «Эйпена» стала вторым (после ПСЖ) для QSI полноценным вхождением во владение футбольным клубом. Речь идет не о стратегическом партнерстве, а о поглощении, которое, очевидно, будет направлено на удовлетворение спортивных потребностей парижского флагмана катарцев.

Нынешняя сделка существенно отличается от той, которая в 2022 году была проведена QSI с «Брагой». Три с небольшим года назад катарцы заплатили порядка 20 миллионов евро, получив 22% акций «оружейников». «Брага» является одним из наиболее знаковых португальских клубов последних лет, привыкших к участию в еврокубках, имеющих достаточно большую по тамошним меркам фан-базу и яркую идентичность. Этот клуб был для Qatar Sports Investments чрезмерно большим, чтобы превратить его в банальный сателлит для «Пари Сен-Жермен». Поэтому «Брага» оказалась не фарм-клубом парижан, а стратегическим партнером, в котором катарцы довольствовались ролью миноритарных владельцев. С «Эйпеном» же ситуация складывается кардинально иначе…

Очевидно, что отныне в бельгийском клубе новые владельцы из Qatar Sports Investments получают тотальную свободу действий. В самой катарской организации, комментируя фактический выкуп «Эйпена», подчеркнули, что их первоочередные цели заключаются в «развитии молодежной академии, модернизации инфраструктуры и укреплении взаимодействия с местным сообществом».

На самом деле, для французского гранда получить «Эйпен» в качестве фактического фарм-клуба является большой удачей. Бельгия территориально расположена рядом с Францией, а тамошний чемпионат в тактических и физических аспектах считается одним из наиболее развитых на Старом континенте. Культурно и логистически никаких существенных проблем также возникнуть не должно, так как добраться из Парижа в Эйпен можно всего за четыре с небольшим часа, так как эти населенные пункты разделяют лишь 400 километров. Пожалуй, единственная сложность, которая может возникнуть, связана с лингвистикой, так как официальным языком в Эйпене все-таки является не французский, а немецкий, однако для современной Европы это точно не выглядит чем-то непреодолимым и невероятно проблемным.

Для чего же «Эйпен» понадобился «Пари Сен-Жермен» и его собственнику Qatar Sports Investments? Прежде всего, стоит отмечать, что молодежная академия парижского клуба всегда выпускала множество очень талантливых и достойных футболистов, которым в последние годы было крайне сложно пробиться в первую команду, переполненную топовыми исполнителями, подписанными за большие деньги. В эпоху, когда за ПСЖ играли Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и другие топ-звезды мирового футбола, серьезно говорить о шансах кого-то из клубных «академиков» пробиться в основу первой команды вряд ли приходилось. По этой причине многие молодые таланты парижан были вынуждены либо уходить в аренду, либо и вовсе искать себе новые клубы, раскрываясь не в Париже, а в других городах и странах. Яркими примерами здесь являются кейсы Маттео Гендузи, Кингсли Комана, Муссы Дембеле, Майка Меньяна и многих других…

Для «Пари Сен-Жермен» это означало не только потерю потенциально классных исполнителей, но и приводило к экономическим убыткам, так как хороших футболистов столичный французский клуб отпускал либо бесплатно, либо же продавал за сущие гроши.

Отныне, получив в виде полноценного фарм-клуба «Эйпен», парижане обзаводятся необходимым мостом между своими молодежными командами и первой. Очевидно, что бельгийский проект будет служить для ПСЖ своего рода «перевалочной базой» для ряда исполнителей, куда те будут отправляться набираться опыта, находясь под пристальным наблюдением тренерского штаба, выбранного непосредственно Нассером Аль-Хелаифи и его ближайшими спортивными советниками.

Чтобы попытаться пробиться в первую команду ПСЖ из академии клуба теперь многим игрокам нужно будет показать себя в бельгийском фарме, после чего надеяться, что их прогресс окажется оцененным по заслугам руководством парижан. При этом, модель, основанная на одновременном владении двумя клубами из разных чемпионатов, позволит самому QSI не только оформлять аренды игроков ПСЖ в «Эйпен», но и привлекать в бельгийский клуб других молодых футболистов извне, чтобы разыграть их там, а потом пробовать продвигать на более высокий уровень.

Фактически приобретение «Эйпена» подтверждает окончательную ориентацию ПСЖ на наиболее передовые из ныне существующих модели управления футбольными клубами с участием нескольких «звеньев» в одной «цепи». В Париже, по сути, решили идти по такому же пути, что и City Football Group или Red Bull GmbH. С высокой долей вероятности, это знаменует конец расточительного подхода катарского менеджмента к развитию своего футбольного флагмана и окончательное начало эры корпоративной зрелости инвесторов с Ближнего Востока. Возможно, это и вовсе неизбежный выбор в современном футболе, где для покрытия расходов, даже если вы – один из самых богатых фондов в мире, а вашим спонсором является целое государство, необходимо иметь пространство для развития талантов и их продажи, получая, таким образом, столь необходимый прирост капитала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Пластун (справа)

Для отечественных болельщиков вопрос покупки «Эйпена» владельцами «Пари Сен-Жермен» особо интересен тем, что в составе бельгийцев ныне выступает 35-летний экс-центрбек сборной Украины (4 матча) Игорь Пластун. Наш соотечественник, который свои футбольные таланты сумел реализовать за границей (в болгарском «Лудогорце» и бельгийском «Генте»), переехал в «Эйпен» в феврале нынешнего года, оформив сперва краткосрочное трудовое соглашение, которое летом было пролонгировано на весь сезон-2025/26.

В настоящий момент Пластун является важной фигурой для «Эйпена», ключевая задача которого в турнирном аспекте заключается в возвращении в элитарный дивизион. Игорь уже поучаствовал в 13 поединках в текущем сезоне, практически регулярно выходя на поле в стартовом составе. Причем именно украинец является главным ветераном команды, где кроме него есть еще всего четыре исполнителя в возрасте 30+.

Очевидно, что теперь, когда «Эйпен» будет превращаться в своего рода «лабораторию талантов» для «Пари Сен-Жермен», возрастные исполнители окажутся не столь необходимы этому клубу. Поэтому ближайшие карьерные перспективы Пластуна в стане «панд», если украинец решит продолжать карьеру и на следующий сезон, выглядят довольно туманными. С одной стороны, катарские инвесторы могут пожелать наигрывать в центре обороны более перспективных и интересных в плане их дальнейших карьерных достижений исполнителей, но с другой… Наверное, первоочередной задачей для «Эйпена» пока будет являться выход в бельгийскую Про-лигу, что позволит наигрывать как собственных воспитанников, так и подписанных талантливых вундеркиндов на высшем уровне, дающем возможность не только для более стремительного прогресса и роста мастерства, но и для повышения их экономической ценности на рынке. И если это так, то до момента возвращения «панд» в элиту бельгийского чемпионата позициям Игоря Пластуна в команде может ничего не угрожать – в конце концов, нужно же иметь в молодой команде хоть нескольких опытных и неприхотливых в контрактном плане ветеранов, на которых всегда можно положиться…