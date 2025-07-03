Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру во втором дивизионе Бельгии
Бельгия
03 июля 2025, 09:59 |
714
0

Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру во втором дивизионе Бельгии

Защитник Игорь Пластун договорился о продлении контракта с «Эйпеном»

03 июля 2025, 09:59 |
714
0
Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру во втором дивизионе Бельгии
ФК Эйпен. Игорь Пластун

Бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун продолжит карьеру во втором бельгийском дивизионе – 34-летний футболист договорился о продлении контракта с «Эйпеном».

Бельгийский клуб сообщил в социальных сетях, что опытный украинец согласился остаться в команде еще на один сезон. Таким образом, новое соглашение будет действовать до июня 2026 года.

Пластун присоединился к «Эйпену» на правах свободного агента в феврале и подписал контракт на полгода. За это время защитник провел пять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. Бельгийский коллектив занял десятое место во втором по силе дивизионе.

За свою профессиональную карьеру Пластун играл в киевской «Оболони» и львовских «Карпатах», но в 2016 году покинул украинский чемпионат. С тех пор выступал в Болгарии, Казахстане и Бельгии. На счету защитника – пять поединков в футболке сборной Украины.

По теме:
Месси принял решение о будущем после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с забивным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон заключил новое соглашение с центральным защитником
чемпионат Бельгии по футболу Эйпен Игорь Пластун продление контракта
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 03 июля 2025, 08:08 3
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»

Орест Лебеденко поддержал Михаила Мудрика

Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну
Футбол | 02 июля 2025, 12:40 13
Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну
Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну

Десять аргументов, почему португальцу стоило ехать в США

Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде
Футбол | 03.07.2025, 09:42
Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде
Хаби Алонсо согласился продать игрока Реала, который недоволен в Мадриде
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Футбол | 02.07.2025, 11:51
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Футбол | 02.07.2025, 11:55
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
03.07.2025, 07:56 7
Футбол
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 2
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
02.07.2025, 15:33 6
Футбол
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
02.07.2025, 10:38 1
Теннис
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем