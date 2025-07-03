Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру во втором дивизионе Бельгии

Бывший защитник сборной Украины Игорь Пластун продолжит карьеру во втором бельгийском дивизионе – 34-летний футболист договорился о продлении контракта с «Эйпеном».

Бельгийский клуб сообщил в социальных сетях, что опытный украинец согласился остаться в команде еще на один сезон. Таким образом, новое соглашение будет действовать до июня 2026 года.

Пластун присоединился к «Эйпену» на правах свободного агента в феврале и подписал контракт на полгода. За это время защитник провел пять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. Бельгийский коллектив занял десятое место во втором по силе дивизионе.

За свою профессиональную карьеру Пластун играл в киевской «Оболони» и львовских «Карпатах», но в 2016 году покинул украинский чемпионат. С тех пор выступал в Болгарии, Казахстане и Бельгии. На счету защитника – пять поединков в футболке сборной Украины.