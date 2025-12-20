Джошуа уничтожил Джейка Пола, ничья с Португалией, подъем в рейтинге УЕФА
Главные новости за 19 декабря на Sport.ua
Пропонуємо ознайомитися з добіркою головних новин та матеріалів на Sport.ua за пятницу, 19 грудня.
1. Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
В ночь на 20 декабря состоялось большое шоу бокса.
2. Обменялись голами. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Португалией
Футзальные сборные разошлись миром
3A. Болонья в серии пенальти выбила Интер и вышла в финал Суперкубка Италии
Нерадзурри потерпели поражение в полуфинале турнира, который проходит в Эр-Рияде
3B. Дортмунд и Менхенгладбах провели Боруссия-дерби с голом на 90+7-й минуте
Поединок 15-го тура Бундеслиги завершился со счетом 2:0 в пользу черно-желтых
4. Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание
Коуч Динамо сказал журналистке: «Вы женщина, а уже разбираетесь как специалист»
5. Украинский гимнаст вошел в сборную Германии на 2026 год. Известны детали
Радомир Стельмах появился в реестре на сайте Немецкого гимнастического союза
6. Ирландцы пройдены. Украина U-15 одержала вторую победу на Турнире развития
Единственный в матче гол на 70-й минуте забил Никита Бонюк
7A. Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии
Aussie Mavericks Kites переиграли Game Changers Falcons со счетом 24:19
7B. Свитолина одолела Монфиса в миксте, но Ястребы все равно проиграли Орлам
Элина вместе с Бхамбри выиграла матч в миксте у тандема Гаэль / Бхамидипати
8A. Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Богдан показал лучший результат среди украинцев
8B. Кубок IBU. Всего один украинец в топ-30. Как прошел спринт в Ленцерхайде
Денис Насыко – единственный из сборной, кто финишировал в зачетной зоне
8C. Кубок IBU. Чемпионка мира выиграла спринт, Дмитренко – в зачетной зоне
Софи Шово с нулем уверенно одержала победу в Ленцерхайде
9. Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Горняки заняли 6-е место, а Динамо оказалось за бортом топ-24
10. Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Украина установила рекорд набранных баллов за последние 6 лет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Батагов заинтересовал португальский гранд
Львовский клуб заинтересован в приобретении форварда из Гамбии Бабукарра Фаала