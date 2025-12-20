Джошуа уничтожил Джейка Пола, ничья с Португалией, подъем в рейтинге УЕФА

Пропонуємо ознайомитися з добіркою головних новин та матеріалів на Sport.ua за пятницу, 19 грудня.

1. Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде

В ночь на 20 декабря состоялось большое шоу бокса.

2. Обменялись голами. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Португалией

Футзальные сборные разошлись миром

3A. Болонья в серии пенальти выбила Интер и вышла в финал Суперкубка Италии

Нерадзурри потерпели поражение в полуфинале турнира, который проходит в Эр-Рияде

3B. Дортмунд и Менхенгладбах провели Боруссия-дерби с голом на 90+7-й минуте

Поединок 15-го тура Бундеслиги завершился со счетом 2:0 в пользу черно-желтых

4. Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание

Коуч Динамо сказал журналистке: «Вы женщина, а уже разбираетесь как специалист»

5. Украинский гимнаст вошел в сборную Германии на 2026 год. Известны детали

Радомир Стельмах появился в реестре на сайте Немецкого гимнастического союза

6. Ирландцы пройдены. Украина U-15 одержала вторую победу на Турнире развития

Единственный в матче гол на 70-й минуте забил Никита Бонюк

7A. Две победы Марты над Соколами. Команда Костюк вышла в финал турнира в Индии

Aussie Mavericks Kites переиграли Game Changers Falcons со счетом 24:19

7B. Свитолина одолела Монфиса в миксте, но Ястребы все равно проиграли Орлам

Элина вместе с Бхамбри выиграла матч в миксте у тандема Гаэль / Бхамидипати

8A. Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси

Богдан показал лучший результат среди украинцев

8B. Кубок IBU. Всего один украинец в топ-30. Как прошел спринт в Ленцерхайде

Денис Насыко – единственный из сборной, кто финишировал в зачетной зоне

8C. Кубок IBU. Чемпионка мира выиграла спринт, Дмитренко – в зачетной зоне

Софи Шово с нулем уверенно одержала победу в Ленцерхайде

9. Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала

Горняки заняли 6-е место, а Динамо оказалось за бортом топ-24

10. Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место

Украина установила рекорд набранных баллов за последние 6 лет