Next Gen ATP Finals 2025. Третий день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2025.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 21 числа этого же месяца.

Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В пятницу, в третий игровой день, пройдут матчи 3-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 2-й тур

13:00. Нишеш Басаваредди (АТР 167) – Джастин Энгель (АТР 187) – 4:3 (7:3), 4:2, 4:3 (7:5)

14:40. Александер Блокс (АТР 116) – Дино Прижмич (АТР 128)

Синяя группа. 3-й тур

18:00. Мартин Ландалус (АТР 134) – Рафаэль Ходар (АТР 168)

19:30. Лернер Тьен (АТР 28) – Николай Будков Кьер (АТР 136)