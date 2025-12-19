Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Второй день Next Gen: Успех Блокса, Будков Кьер – криптонит испанцев
ATP
19 декабря 2025, 06:04 | Обновлено 19 декабря 2025, 16:26
ФОТО. Второй день Next Gen: Успех Блокса, Будков Кьер – криптонит испанцев

Александер вышел в полуфинал молодежного Итогового, победы Тьена и Прижмича

ФОТО. Второй день Next Gen: Успех Блокса, Будков Кьер – криптонит испанцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Будков Кьер

18 сентября состоялись матчи второго тура на Next Gen ATP Finals 2025.

Бельгийский теннисист Александр Блокс – сын украинских спортсменов – одержал вторую победу в Красной группе и досрочно вышел в полуфинал.

Две виктории на своем счету имеет и Николай Будков Кьер, который в четверг справился с испанцем Рафаэлем Ходаром (в первом туре Николай также одолел представителя Испании Мартина Ландалуса).

Будков Кьер пока что не гарантировал себе плей-офф – все решится по итогам третьего тура Синего квартета.

Красная группа. 2-й тур

13:00. Дино Прижмич (АТР 128) – Джастин Энгель (АТР 187) – 4:1, 2:4, 4:3 (7:3), 4:1
15:00. Александер Блокс (АТР 116) – Нишеш Басаваредди (АТР 167) – 4:3 (7:2), 4:3 (10:8), 4:1

Синяя группа. 2-й тур

18:00. Николай Будков Кьер (АТР 136) – Рафаэль Ходар (АТР 168) – 4:1, 4:2, 1:4, 4:2
19:45. Лернер Тьен (АТР 28) – Мартин Ландалус (АТР 134) – 1:4, 4:1, 4:3 (7:4), 4:3 (7:2)

Видеообзор игрового дня

ФОТО. Второй день Next Gen: Успех Блокса, Будков Кьер – криптонит испанцев

По теме:
Next Gen ATP Finals 2025. Третий день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сын украинских спортсменов стал первым финалистом молодежного Итогового
Next Gen ATP Finals 2025. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
