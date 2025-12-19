18 сентября состоялись матчи второго тура на Next Gen ATP Finals 2025.

Бельгийский теннисист Александр Блокс – сын украинских спортсменов – одержал вторую победу в Красной группе и досрочно вышел в полуфинал.

Две виктории на своем счету имеет и Николай Будков Кьер, который в четверг справился с испанцем Рафаэлем Ходаром (в первом туре Николай также одолел представителя Испании Мартина Ландалуса).

Будков Кьер пока что не гарантировал себе плей-офф – все решится по итогам третьего тура Синего квартета.

Красная группа. 2-й тур

13:00. Дино Прижмич (АТР 128) – Джастин Энгель (АТР 187) – 4:1, 2:4, 4:3 (7:3), 4:1

15:00. Александер Блокс (АТР 116) – Нишеш Басаваредди (АТР 167) – 4:3 (7:2), 4:3 (10:8), 4:1

Синяя группа. 2-й тур

18:00. Николай Будков Кьер (АТР 136) – Рафаэль Ходар (АТР 168) – 4:1, 4:2, 1:4, 4:2

19:45. Лернер Тьен (АТР 28) – Мартин Ландалус (АТР 134) – 1:4, 4:1, 4:3 (7:4), 4:3 (7:2)

Читайте также: Сын украинских спортсменов стал первым финалистом молодежного Итогового

Видеообзор игрового дня

ФОТО. Второй день Next Gen: Успех Блокса, Будков Кьер – криптонит испанцев