ОФИЦИАЛЬНО. Сын Ибрагимовича подписал контракт с легендарным клубом

Шведский полузащитник Винсент Ибрагимович, являющийся сыном легендарного Златана Ибрагимовича, подписал контракт с «Миланом». об этом сообщает пресс-служба итальянского гранда.

17-летний футболист будет выступать за вторую команду «россонери». Срок соглашения между сторонами остается неизвестным.

В текущем сезоне чемпионата Италии U-18 Винсент Ибрагимович провел всего четыре матча, результативными действиями ему отличиться не удалось.

Отец Винсента Златан выступал за «Милан» с 010 по 2012 и с 2020 по 2023 год.

