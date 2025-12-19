Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сын Ибрагимовича подписал контракт с легендарным клубом
Италия
19 декабря 2025, 11:23
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Ибрагимовича подписал контракт с легендарным клубом

Сын легендарного шведа подписал соглашение с «Миланом»

ОФИЦИАЛЬНО. Сын Ибрагимовича подписал контракт с легендарным клубом
Шведский полузащитник Винсент Ибрагимович, являющийся сыном легендарного Златана Ибрагимовича, подписал контракт с «Миланом». об этом сообщает пресс-служба итальянского гранда.

17-летний футболист будет выступать за вторую команду «россонери». Срок соглашения между сторонами остается неизвестным.

В текущем сезоне чемпионата Италии U-18 Винсент Ибрагимович провел всего четыре матча, результативными действиями ему отличиться не удалось.

Отец Винсента Златан выступал за «Милан» с 010 по 2012 и с 2020 по 2023 год.

Ранее Златан Ибрагимович назвал четырех тренеров, которые изменили футбол.

По теме:
Ювентус – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча
Легендарный 41-летний защитник может вернуться в Милан
