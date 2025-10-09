Легендарный Златан Ибрагимович назвал четырех тренеров, которые изменили футбол:

«У меня были Капелло, Моуриньо, Гвардиола, Анчелотти: эти четверо — изменившие футбол тренеры. Мне бы хотелось поработать с Клоппом и Фергюсоном».

С Капелло Ибрагимович работал в «Ювентусе», с Гвардолой Златан пересекся на 1 сезон в каталонской «Барселоне». Карло Анчелотти поработал с шведом в «ПСЖ», а Моуриньо возглавлял «Манчестер Юнайтед» и «Интер», в которых играл легендарный форвард.

