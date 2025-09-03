Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась. По информации источника, инициатором этого трансфера выступал легенда «Милана» Златан Ибрагимович, который сейчас занимает должность старшего советника клуба. Швед был восхищен игровыми качествами Артема.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».