Милевский оценил работу Костюка во главе Динамо и дал совет тренеру

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о результатах «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также прокомментировал назначение на должность главного тренера Игоря Костюка.

«Сейчас тяжело смотреть на «Динамо», даже по телевизору. Вот смотрели с Алиевым матч против «Кудровки»... Кстати, поздравляю с победой команду. Очевидно, что в нынешнем сезоне тяжело будет бороться за чемпионство.

Мне кажется, Костюк делает все правильно – нужно подтягивать ребят с U-19, давать им шансы, идти с теми футболистами, с которыми ты провел много времени. Я бы еще больше вызвал молодых игроков. Пять-шесть человек можно ставить в стартовый состав.

Я переживаю за них, грустно от таких результатов. Много анализировал, почему так случилось, но ответа нет до сих пор. Возможно, дело в логистике. Я так и не понял, почему так неудачно все это выглядит.

Я был уверен, что Шовковского уволят раньше. Когда мы играли, могли отправить в отставку после двух-трех поражений. Но ведь на поле не тренер играет, а футболисты. Хотя между ними должно быть понимание.

Мое мнение – была проблема игроков с Шовковским. Возможно, не нашли общий язык», – сказал Милевский.