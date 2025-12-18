Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 20:17 | Обновлено 18 декабря 2025, 20:34
Милевский оценил работу Костюка во главе Динамо и дал совет тренеру

Бывший игрок киевского клуба считает, что необходимо больше доверять футболистам U-19

ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о результатах «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также прокомментировал назначение на должность главного тренера Игоря Костюка.

«Сейчас тяжело смотреть на «Динамо», даже по телевизору. Вот смотрели с Алиевым матч против «Кудровки»... Кстати, поздравляю с победой команду. Очевидно, что в нынешнем сезоне тяжело будет бороться за чемпионство.

Мне кажется, Костюк делает все правильно – нужно подтягивать ребят с U-19, давать им шансы, идти с теми футболистами, с которыми ты провел много времени. Я бы еще больше вызвал молодых игроков. Пять-шесть человек можно ставить в стартовый состав.

Я переживаю за них, грустно от таких результатов. Много анализировал, почему так случилось, но ответа нет до сих пор. Возможно, дело в логистике. Я так и не понял, почему так неудачно все это выглядит.

Я был уверен, что Шовковского уволят раньше. Когда мы играли, могли отправить в отставку после двух-трех поражений. Но ведь на поле не тренер играет, а футболисты. Хотя между ними должно быть понимание.

Мое мнение – была проблема игроков с Шовковским. Возможно, не нашли общий язык», – сказал Милевский.

Динамо Киев Артем Милевский Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: YouTube
