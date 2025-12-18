Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
18 декабря 2025, 16:35
12
0

Поединок состоится 18 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Райо Вальекано – Дрита. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря на Эстадио де Вальекас пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится с Дритой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда в целом не так чтобы выстрелила, показала резкий рывок, как Жирона в 2023/2024. Просто так сложилось, что и 52 очков прошлой весной хватило, чтобы занять восьмую позицию - к тому же она оказалась еще и еврокубковой. Сейчас, к слову, все больше кажется, что эту гонку за двумя зайцами футболисты не выдерживают. В Примере сейчас поражений больше, чем побед, и отрыв от зоны вылета становится все меньше.

При этом в еврокубке испанцы смотрелись в основном неплохо. Они спокойно обыграли дважды Неман в квалификации. А потом чередовали победы и осечки в основном раунде. Получилось набрать максимум со Шкендией-79 и Лехом дома и, в крайнем туре, Ягеллонией на выезде при 2:2 на поле Хеккене и 1: в Братиславе со Слованом.

Дрита

Клуб вернул себе чемпионство после пятилетней паузы - и это уже четвертый такой титул. Сейчас, правда, этот статус удержать уже явно не получится. Во-первых, Балкани, нынешний лидер, уже нарастил достаточно заметный отрыв. Во-вторых, и других конкурентов хватало, и обойти их всех будет очень непросто.

Конечно же, сказалась на выступлениях команды и еврокубковая нагрузка. Она стартовала в Лиге чемпионов и даже победила Дифферданж - но потом уступили Копенгагену. А в Лиге Европы сразу проследовали 2:3 и 1:3 с ФКСБ. В нынешнем турнире косоварам снова попались люксембуржцы, и снова с удачным результатом. Да и в основном раунде они начинали с ничьих против КуПС и Омонии и побед над Шелбурном и Шкендией-79. Но в крайнем туре были 0:3 с АЗ из Алкмара.

Статистика личных встреч

Мадридцы фактически дебютирует в еврокубках. Так что не удивительно, что раньше они не играли со столь экзотическим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в проблемы для хозяев. Такого противника испанцы обыграют с форой -2 гола (коэффициент - 1,80).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
