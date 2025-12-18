АЗ Алкмаар

18 декабря на АФАС пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором АЗ встретится с Ягеллонией. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

АЗ

Команда из Алкмара подтвердила свой уровень второго эшелона голландского футбола. Она закончила на пятой позиции в том розыгрыше Эредивизии. В целом, сейчас удается держаться примерно на том же уровне. Правда, пока что удается выигрывать менее половины матчей, семь из пятнадцати. При этом, в прошлом туре, с Эксельсиором, встречу перенесли - есть шанс лучше подготовиться к финалу еврокубков.

В Лиге конференций клуб стартовал еще в июле - причем с поражения Ильвесу 3:4. Но потом разгромили финнов, после чего в квалификации прошли и Вадуц, и Левски. Основной раунд начинался не лучшим образом: уступили на выезде АЕК Ларнака и Кристал Пэлас. Но и тогда между ними были домашние 1:0 со Слован Братислава, а потом, в крайних турах, не было проблем с Шелбурном (2:0) и Дритой (3:0).

Ягеллония

Клуб в 2024-м году взял свое первое чемпионство. Но потом, взял суперкубок страны, откатился на третье место в Экстраклассе. Сейчас на нем формально и держатся, но есть нюанс: сыграно семнадцать матчей, где было набрано 29 очков, а пара лидеров, что опережают на один балл, провели на поединок больше.

В еврокубках команда Белостока начинала еще в конце июля, когда справилась с Нови-Пазаром. Потом в квалификации без особенных проблем поляки справились с Силькеборгом и Динамо Сити. Но в основном раунде все же они звезд с неба не хватали, но и не проваливались: по 1:0 дома с Хамрун Спартанс и КуПС при ничьих 1:1 на выезде со Страсбур и Шкендией-79. И только уже в ноябре на своем поле уступили 1:2 Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

Это будет первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом представителей Нидерландов. Они сейчас играют дома и поверим в то, что получится основной раунд турнира закончить, одержав новую победу (коэффициент - 1,60).