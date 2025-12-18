Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Агрессивный контакт. Я не мог рисковать из-за Судакова»
Португалия
18 декабря 2025, 16:51 |
1341
0

Жозе МОУРИНЬО: «Агрессивный контакт. Я не мог рисковать из-за Судакова»

Наставник «Бенфики» прокомментировал травмы украинского полузащитника и вратаря Соареша

18 декабря 2025, 16:51 |
1341
0
Жозе МОУРИНЬО: «Агрессивный контакт. Я не мог рисковать из-за Судакова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал травмы голкипера Самуэла Соареша и полузащитника Георгия Судакова в матче Кубка Португалии против «Фаренсе» (2:0).

– Самуэль Соареш и Судаков были вынуждены уйти из-за жалоб на здоровье. Это вас беспокоит?

– У Соареша диагностировали растяжение мышцы после длинного паса, который он сделал в первом тайме. Я боялся, что мне придется воспользоваться вторым слотом для замены слишком рано, и тогда останется только один слот до конца игры.

Я не мог рисковать и менять игру команды из-за Судакова – сделав вынужденную замену, я использовал один слот. Травмы Судакова и Баррейро – это результат агрессивных контактов с соперниками, мягко говоря.

Врач сказал мне, что они смогут сыграть в понедельник, но я не хочу форсировать события, есть ограничения, – сообщил наставник «орлов».

Судаков вышел в стартовом составе, отдал результативную передачу на 11-й минуте, однако был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Еще один украинец, голкипер Анатолий Трубин вышел во втором тайме вместо травмированного Соареша.

По теме:
Кубок Португалии. Бенфика и другие: определены 4 четвертьфиналиста турнира
14-я в сезоне, 52-я за Бенфику в целом. Трубин одержал «сухую» победу
Лебеденко сыграл 10-й матч за Виторию, Судаков – 20-й за Бенфику
Кубок Португалии по футболу Фаренсе Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков Самуэл Соареш Анатолий Трубин травма
Николай Тытюк Источник: A Bola
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Футбол | 18 декабря 2025, 07:32 1
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко

Внимание испанского клуба привлекает Александр Пищур

Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому
Футбол | 18 декабря 2025, 16:03 0
Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому
Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому

Известный эксперт считает, что для украинца оптимальный вариант – испанские или турецкие команды

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17.12.2025, 23:55
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18.12.2025, 11:11
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Футбол | 18.12.2025, 13:30
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 52
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 2
Бокс
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем