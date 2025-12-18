Жозе МОУРИНЬО: «Агрессивный контакт. Я не мог рисковать из-за Судакова»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал травмы голкипера Самуэла Соареша и полузащитника Георгия Судакова в матче Кубка Португалии против «Фаренсе» (2:0).

– Самуэль Соареш и Судаков были вынуждены уйти из-за жалоб на здоровье. Это вас беспокоит?

– У Соареша диагностировали растяжение мышцы после длинного паса, который он сделал в первом тайме. Я боялся, что мне придется воспользоваться вторым слотом для замены слишком рано, и тогда останется только один слот до конца игры.

Я не мог рисковать и менять игру команды из-за Судакова – сделав вынужденную замену, я использовал один слот. Травмы Судакова и Баррейро – это результат агрессивных контактов с соперниками, мягко говоря.

Врач сказал мне, что они смогут сыграть в понедельник, но я не хочу форсировать события, есть ограничения, – сообщил наставник «орлов».

Судаков вышел в стартовом составе, отдал результативную передачу на 11-й минуте, однако был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Еще один украинец, голкипер Анатолий Трубин вышел во втором тайме вместо травмированного Соареша.