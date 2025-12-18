Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пенальти или нет? Бывший судья разобрал эпизод с Луниным и Ди Ренцо
Испания
18 декабря 2025, 02:40 | Обновлено 18 декабря 2025, 02:41
78
0

Скандал в Кубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший судья Павел Фернандес проанализировал эпизод с возможным нарушением голкипера «Реала» Андрея Лунина на форварде «Талаверы» Гонсало Ди Ренцо в собственной штрафной.

Случай произошел на 89-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский клуб обыграл команду из третьего дивизиона со счетом 3:2.

«Ди Ренцо требует пенальти после контакта с Луниным. Вратарь не касается мяча, зато попадает по лицу нападающего. Куадра Фернандес зафиксировал фол в атаке… Это пенальти», – написал Фернандес.

Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид Талавера
Михаил Олексиенко Источник
