Пенальти или нет? Бывший судья разобрал эпизод с Луниным и Ди Ренцо

Бывший судья Павел Фернандес проанализировал эпизод с возможным нарушением голкипера «Реала» Андрея Лунина на форварде «Талаверы» Гонсало Ди Ренцо в собственной штрафной.

Случай произошел на 89-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский клуб обыграл команду из третьего дивизиона со счетом 3:2.

«Ди Ренцо требует пенальти после контакта с Луниным. Вратарь не касается мяча, зато попадает по лицу нападающего. Куадра Фернандес зафиксировал фол в атаке… Это пенальти», – написал Фернандес.