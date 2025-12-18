Пенальти или нет? Бывший судья разобрал эпизод с Луниным и Ди Ренцо
Скандал в Кубке Испании
Бывший судья Павел Фернандес проанализировал эпизод с возможным нарушением голкипера «Реала» Андрея Лунина на форварде «Талаверы» Гонсало Ди Ренцо в собственной штрафной.
Случай произошел на 89-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором мадридский клуб обыграл команду из третьего дивизиона со счетом 3:2.
«Ди Ренцо требует пенальти после контакта с Луниным. Вратарь не касается мяча, зато попадает по лицу нападающего. Куадра Фернандес зафиксировал фол в атаке… Это пенальти», – написал Фернандес.
⚽️ #TalaveraRealMadrid— Pável Fernández (@PavelFdez) December 17, 2025
⌚️ Min. 89
💥 Di Renzo reclama penalti de Lunin
🔎 El portero que jamás toca el balón, golpea en la cara al atacante
❓ Cuadra Fernández señaló falta en ataque...
❌ Es penalti
🏆 #CopaDelRey pic.twitter.com/ceVoiGV9n4
