17 декабря 2025, 23:28
Шахтер занимает 4-е место в интересном статистическом рейтинге команд мира

Горняки имеют очень высокий процент точных передач в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Донецкий «Шахтер», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, занимает 4-е место среди команд топ-66 сильнейших чемпионатов мира по проценту точных передач в национальном чемпионате.

Показатель горняков – 84,3%. Большим процентом могут похвастаться только «ПСЖ» (87,6%), «Бавария» (85,3%) и «Марсель» (84,7%).

Интересным фактом является то, что сразу за «Шахтером» находятся «Барселона» (84,0%) и «Реал» (83,5%).

Команды с наибольшим процентом точных передач в национальном чемпионате (среди топ-66 лиг)

  • 87,6% – ПСЖ
  • 85,3% – Бавария
  • 84,7% – Марсель
  • 84,3% – Шахтер
  • 84,0% – Барселона
  • 83,5% – Реал
  • 83,4% – Байер
  • 83,3% – Коламбус Крю
  • 83,2% – Аль-Иттихад
  • 83,1% – Фламенго
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
