Шахтер занимает 4-е место в интересном статистическом рейтинге команд мира

Донецкий «Шахтер», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, занимает 4-е место среди команд топ-66 сильнейших чемпионатов мира по проценту точных передач в национальном чемпионате.

Показатель горняков – 84,3%. Большим процентом могут похвастаться только «ПСЖ» (87,6%), «Бавария» (85,3%) и «Марсель» (84,7%).

Интересным фактом является то, что сразу за «Шахтером» находятся «Барселона» (84,0%) и «Реал» (83,5%).

Команды с наибольшим процентом точных передач в национальном чемпионате (среди топ-66 лиг)