Шахтер занимает 4-е место в интересном статистическом рейтинге команд мира
Горняки имеют очень высокий процент точных передач в УПЛ
Донецкий «Шахтер», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, занимает 4-е место среди команд топ-66 сильнейших чемпионатов мира по проценту точных передач в национальном чемпионате.
Показатель горняков – 84,3%. Большим процентом могут похвастаться только «ПСЖ» (87,6%), «Бавария» (85,3%) и «Марсель» (84,7%).
Интересным фактом является то, что сразу за «Шахтером» находятся «Барселона» (84,0%) и «Реал» (83,5%).
Команды с наибольшим процентом точных передач в национальном чемпионате (среди топ-66 лиг)
- 87,6% – ПСЖ
- 85,3% – Бавария
- 84,7% – Марсель
- 84,3% – Шахтер
- 84,0% – Барселона
- 83,5% – Реал
- 83,4% – Байер
- 83,3% – Коламбус Крю
- 83,2% – Аль-Иттихад
- 83,1% – Фламенго
