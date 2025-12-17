В среду, 17 декабря, проходит матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретились «Фаренсе» и «Бенфика».

Команды играют на стадионе «Estádio Algarve» в пригороде Фару. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.

На 11-й минуте полузащитник сборной Украины Георгий Судаков отметился результативной передачей, успешно исполнив навес в штрафную соперника. Гол на свой счет записал полузащитник Ришар Риос.

Этот ассист стал третьим для украинского футболиста в составе «Бенфики». Отметим, что голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных.

ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии