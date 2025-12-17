ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии
«Бенфика» открыла счет в поединке 1/8 финала против «Фаренсе»
В среду, 17 декабря, проходит матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретились «Фаренсе» и «Бенфика».
Команды играют на стадионе «Estádio Algarve» в пригороде Фару. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 11-й минуте полузащитник сборной Украины Георгий Судаков отметился результативной передачей, успешно исполнив навес в штрафную соперника. Гол на свой счет записал полузащитник Ришар Риос.
Этот ассист стал третьим для украинского футболиста в составе «Бенфики». Отметим, что голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных.
ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии
GOOOOOLOOOOO!!!! RICHARD RÍOS!!!!— SL Benfica (@SLBenfica) December 17, 2025
⚪ 0-1 🔴 [11'] #SCFSLB | #TaçadePortugal pic.twitter.com/pMUZRbqHT1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист ищет вариант ухода из клуба
Наставник киевлян дал пресс-конференцию перед матчем еврокубка