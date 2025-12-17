Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии
Португалия
17 декабря 2025, 23:09 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:38
«Бенфика» открыла счет в поединке 1/8 финала против «Фаренсе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В среду, 17 декабря, проходит матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретились «Фаренсе» и «Бенфика».

Команды играют на стадионе «Estádio Algarve» в пригороде Фару. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте полузащитник сборной Украины Георгий Судаков отметился результативной передачей, успешно исполнив навес в штрафную соперника. Гол на свой счет записал полузащитник Ришар Риос.

Этот ассист стал третьим для украинского футболиста в составе «Бенфики». Отметим, что голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных.

Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Капитанская повязка не помогла. Как Лунин пропустил в Кубке Испании
