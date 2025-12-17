Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Португалия
17 декабря 2025, 23:53 |
298
0

Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Поединок 1/8 финала Кубка Португалии стартовал 17 декабря в 22:45 по киевскому времени

Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Фаренсе» и «Бенфика» встретились в среду, 17 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Португалии, который стартовал в 22:45 по киевскому времени.

Местом проведения поединка стал стадион «Estádio Algarve».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков вышел в стартовом составе «орлов», голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных. В воротах лиссабонского клуба появился второй номер Самуэл Соареш.

На предыдущей стадии «Фаренсе» на домашней арене разгромил «Силвеш» – 5:1, а «Бенфика» на выезде одолела «Атлетико» со счетом 2:0.

Кубок Португалии, 1/8 финала. 17 декабря

Фаренсе Бенфика 0:1 (обновляется)

Гол: Риос, 11

Видео голов:

ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии

Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Капитанская повязка не помогла. Как Лунин пропустил в Кубке Испании
Судаков получил травму в Кубке Португалии, покинув поле на 36-й минуте
Кубок Португалии по футболу Фаренсе Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
