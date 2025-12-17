Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Поединок 1/8 финала Кубка Португалии стартовал 17 декабря в 22:45 по киевскому времени
«Фаренсе» и «Бенфика» встретились в среду, 17 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Португалии, который стартовал в 22:45 по киевскому времени.
Местом проведения поединка стал стадион «Estádio Algarve».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков вышел в стартовом составе «орлов», голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных. В воротах лиссабонского клуба появился второй номер Самуэл Соареш.
На предыдущей стадии «Фаренсе» на домашней арене разгромил «Силвеш» – 5:1, а «Бенфика» на выезде одолела «Атлетико» со счетом 2:0.
Кубок Португалии, 1/8 финала. 17 декабря
Фаренсе – Бенфика – 0:1 (обновляется)
Гол: Риос, 11
Видео голов:
ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии
GOOOOOLOOOOO!!!! RICHARD RÍOS!!!!— SL Benfica (@SLBenfica) December 17, 2025
⚪ 0-1 🔴 [11'] #SCFSLB | #TaçadePortugal pic.twitter.com/pMUZRbqHT1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Меньше недели до боя
Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился