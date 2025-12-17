Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)

«Фаренсе» и «Бенфика» встретились в среду, 17 декабря, в матче 1/8 финала Кубка Португалии, который стартовал в 22:45 по киевскому времени.

Местом проведения поединка стал стадион «Estádio Algarve».

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков вышел в стартовом составе «орлов», голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных. В воротах лиссабонского клуба появился второй номер Самуэл Соареш.

На предыдущей стадии «Фаренсе» на домашней арене разгромил «Силвеш» – 5:1, а «Бенфика» на выезде одолела «Атлетико» со счетом 2:0.

Кубок Португалии, 1/8 финала. 17 декабря

Фаренсе – Бенфика – 0:1 (обновляется)

Гол: Риос, 11

ВИДЕО. Судаков отдал результативную передачу в матче Кубка Португалии