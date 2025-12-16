Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 14:28 |
2132
2

Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков

Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров

16 декабря 2025, 14:28 |
2132
2 Comments
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, новичок УПЛ – «Эпицентр» прекратил сотрудничество с Владиславом Галушкиным – тренером по физподготовке, который еще был одним из администраторов команды.

По имеющейся информации, «Эпицентр» также могут покинуть Андрей Ляшенко, Владислав и Станислав Кристины, Денис Янаков.

Многое будет зависеть от того, чем в ближайшее время завершатся переговоры с потенциальными новичками. А уже в расположении подолян на январском этапе подготовки в Турции возможно появление 1-2 легионеров. Также не исключено, что после возвращения из зарубежного сбора «Эпицентр» воспользуется услугами арендованных игроков.

Ранее стало известно, подпишет ли «Эпицентр» голкипера Никиту Федотова.

По теме:
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. 10/10
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
ЯРМОЛЕНКО: «Была не очень серьезная травма. Я пропустил три недели»
Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Владислав Кристин Денис Янаков Андрей Ляшенко отставка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депортиво – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 16 декабря 2025, 14:10 0
Депортиво – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Депортиво – Мальорка. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании

Поединок состоится 16 декабря и начнется в 20:00 по Киеву

Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16 декабря 2025, 08:18 8
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо

Украинский вратарь выйдет на поле в матче Кубка Испании

Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Футбол | 16.12.2025, 07:10
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Дарио СРНА: «Вы знаете, что Шахтер держит украинский футбол в Европе»
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Футбол | 15.12.2025, 19:01
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Футбол | 16.12.2025, 07:37
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Ні, щоб ЗСУ допомогти, так власник Епісентру Герега легіонерів купує... Втім, як і Рінах - одна шайка-лейка злочинців.
Ответить
+1
Spaceman
Не того вигнали
Ответить
-2
Популярные новости
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем