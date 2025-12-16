Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров
Как стало известно Sport.ua, новичок УПЛ – «Эпицентр» прекратил сотрудничество с Владиславом Галушкиным – тренером по физподготовке, который еще был одним из администраторов команды.
По имеющейся информации, «Эпицентр» также могут покинуть Андрей Ляшенко, Владислав и Станислав Кристины, Денис Янаков.
Многое будет зависеть от того, чем в ближайшее время завершатся переговоры с потенциальными новичками. А уже в расположении подолян на январском этапе подготовки в Турции возможно появление 1-2 легионеров. Также не исключено, что после возвращения из зарубежного сбора «Эпицентр» воспользуется услугами арендованных игроков.
Ранее стало известно, подпишет ли «Эпицентр» голкипера Никиту Федотова.
