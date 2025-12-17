Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»
Тренер рассказал о логистике
Наставник Динамо Игорь Костюк отметил проблемы с восстановлением игроков к матчам УПЛ из-за сложной логистики на встречи еврокубков.
«Долго добирались из Италии? Это не оправдание, но пусть хоть одна команда окажется в нашей ситуации. Игроки Вереса там рассказывают, как они долго добираются – 180 км второй раз до Житомира проехать».
«А когда мы уезжаем из Украины в понедельник, приезжаем в субботу и в воскресенье уже игра, то это совсем другое», – сказал Костюк.
Динамо под руководством Костюка завершит 2025 год матчем Лиги конференций против Ноа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Классическая» тройка топов забила всего 6 голов суммарно, но все равно набрала 9 очков
Вспомним все матчи Шахтера в еврокубках, которые обслуживал англичанин