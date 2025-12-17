Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь КОСТЮК: «Пусть хоть одна команда окажется в ситуации Динамо»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 17:25 | Обновлено 17 декабря 2025, 17:44
Тренер рассказал о логистике

ФК Динамо Киев

Наставник Динамо Игорь Костюк отметил проблемы с восстановлением игроков к матчам УПЛ из-за сложной логистики на встречи еврокубков.

«Долго добирались из Италии? Это не оправдание, но пусть хоть одна команда окажется в нашей ситуации. Игроки Вереса там рассказывают, как они долго добираются – 180 км второй раз до Житомира проехать».

«А когда мы уезжаем из Украины в понедельник, приезжаем в субботу и в воскресенье уже игра, то это совсем другое», – сказал Костюк.

Динамо под руководством Костюка завершит 2025 год матчем Лиги конференций против Ноа.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига Игорь Костюк чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
valerafan1
Про верес краще не згадувати.  Це не команда, це гімно.
u6464u
Ігор , не починай скиглити , не з того починаєш, ця команда який сезон УПЛ грає  майже всі ігри на своєму стадіоні із неймовірною підтримкою суддівського комітету , засучуй рукава і починай працювати , а не шукай  відмазки там де вони виглядають смішно.
