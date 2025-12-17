Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 23:42 |
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу трансфера Бленуце

Бухарестский клуб действительно интересуется игроком киевского гранда

17 декабря 2025, 23:42
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу трансфера Бленуце
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Президент бухарестского «Динамо» Андрей Николеску подтвердил интерес клуба к нападающему киевского «Динамо» Владиславу Бленуце. По словам руководителя, румынский клуб готов приложить усилия для подписания перспективного футболиста.

«Бленуце всегда был в поле нашего зрения. Это молодой и талантливый нападающий. Подписать его непросто, но мы не сдаемся. Если он присоединится к нашей команде, убежден, что сможет переосмыслить себя и помочь нам. Футболист обладает теми данными, которые нам необходимы», – сказал Николеску.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» оценивает трансфер Бленуце в 2 млн евро.

Динамо Киев трансферы Динамо Бухарест трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
