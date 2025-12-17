Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Почему Ювентус сопротивляется поглощению на $1 млрд
17 декабря 2025, 14:55
Почему Ювентус сопротивляется поглощению на $1 млрд

Почему Ювентус сопротивляется поглощению на $1 млрд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти и Уэстон Маккенни

«Ювентус» – клуб, неразрывно связанный с семьей Аньелли, которая владеет им уже более 100 лет.

Эта связь стала частью идентичности клуба, поэтому сама идея смены владельца для многих болельщиков выглядит немыслимой.

Тем не менее компания Tether, называющая себя «самым надежным стейблкоином в мире», сделала громкое предложение – купить 65,4% акций «Ювентуса» у холдинга Exor за 1,1 млрд евро. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино, итальянец и давний фанат «Юве», заявил о готовности дополнительно инвестировать 1 млрд евро в развитие клуба. Однако совет директоров «Ювентуса» единогласно отклонил это предложение, назвав его нежелательным.

Интересно, что Tether уже владеет 11,5% акций клуба и имеет своего представителя в совете директоров, хотя его назначение – известного стоматолога Франческо Гарино – вызвало удивление. Предложение компании появилось в непростой момент: рейтинговое агентство S&P недавно понизило кредитный рейтинг Tether, указав на риски и недостаточную прозрачность.

Контекст для Exor также сложный. Холдинг за последние годы продал или готовится продать ряд знаковых активов, а сам «Ювентус» за последние пять лет потерял почти 1 млрд евро. Причины – трансфер Криштиану Роналду, пандемия, финансовые нарушения и постоянные управленческие изменения. С момента ухода Андреа Аньелли клуб испытывает кризис идентичности и стабильности.

Несмотря на это, глава семьи Джон Элканн подчеркивает приверженность клубу. По его словам, «Ювентус» – это не просто бизнес, а часть истории и большой семьи болельщиков. Для традиционалистов именно это объясняет, почему клуб сопротивляется продаже: без Аньелли «Юве» рискует утратить свою уникальную ДНК.

«Ювентус», наша история и наши ценности не продаются», – резюмировал Элканн.

По материалам издания The Athletic

Ювентус чемпионат Италии по футболу бизнес
Максим Лапченко Источник: The Athletic
