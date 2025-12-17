Лунин получит шанс, но Алонсо боится сюрприза для Реала в Кубке Испании
Даже Мбаппе оказался в заявке
По информации испанских СМИ, наставник Реала Хаби Алонсо, учитывая непростую ситуацию и слухи о возможном увольнении, не хочет никаких сюрпризов в матче Кубка Испании против команды из третьего дивизиона Талавера.
Из основных игроков в заявку не попали только Тибо Куртуа, Федерико Вальверде и Антонио Рюдигер.
Куртуа заменит украинский вратарь Андрей Лунин, для которого это будет второй матч в сезоне.
Сообщается, что Алонсо осознает, что находится в шатком положении, поэтому не может позволить себе сенсацию на ранних стадиях Кубка Испании.
Отмечается, что в заявке есть Килиан Мбаппе. У француза осталось два матча этого года, чтобы забить три гола и повторить рекорд Криштиану Роналду по голам за календарный год (59).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Классическая» тройка топов забила всего 6 голов суммарно, но все равно набрала 9 очков
Впрочем, далеко не факт, что боссы «желто-черных» зимой пойдут на смену тренерского штаба