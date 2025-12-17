Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин получит шанс, но Алонсо боится сюрприза для Реала в Кубке Испании
Испания
17 декабря 2025, 15:59 | Обновлено 17 декабря 2025, 16:17
Лунин получит шанс, но Алонсо боится сюрприза для Реала в Кубке Испании

Даже Мбаппе оказался в заявке

Лунин получит шанс, но Алонсо боится сюрприза для Реала в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанских СМИ, наставник Реала Хаби Алонсо, учитывая непростую ситуацию и слухи о возможном увольнении, не хочет никаких сюрпризов в матче Кубка Испании против команды из третьего дивизиона Талавера.

Из основных игроков в заявку не попали только Тибо Куртуа, Федерико Вальверде и Антонио Рюдигер.

Куртуа заменит украинский вратарь Андрей Лунин, для которого это будет второй матч в сезоне.

Сообщается, что Алонсо осознает, что находится в шатком положении, поэтому не может позволить себе сенсацию на ранних стадиях Кубка Испании.

Отмечается, что в заявке есть Килиан Мбаппе. У француза осталось два матча этого года, чтобы забить три гола и повторить рекорд Криштиану Роналду по голам за календарный год (59).

