Лунин получит шанс, но Алонсо боится сюрприза для Реала в Кубке Испании

По информации испанских СМИ, наставник Реала Хаби Алонсо, учитывая непростую ситуацию и слухи о возможном увольнении, не хочет никаких сюрпризов в матче Кубка Испании против команды из третьего дивизиона Талавера.

Из основных игроков в заявку не попали только Тибо Куртуа, Федерико Вальверде и Антонио Рюдигер.

Куртуа заменит украинский вратарь Андрей Лунин, для которого это будет второй матч в сезоне.

Сообщается, что Алонсо осознает, что находится в шатком положении, поэтому не может позволить себе сенсацию на ранних стадиях Кубка Испании.

Отмечается, что в заявке есть Килиан Мбаппе. У француза осталось два матча этого года, чтобы забить три гола и повторить рекорд Криштиану Роналду по голам за календарный год (59).